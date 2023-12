Varza Kalettes, o nouă legumă cultivată în România

Varza Kalettes este un nou sortiment care a început să câștige teren în mai multe țări. Ea este o combinație între varza de Bruxelles și varza Kale, având proprietăți nutritive. Un fermier buzoian a început să cultive această legumă neobișnuită la noi în țară și și-a propus să o promoveze cât mai mult.

Daniel Toma, producător de broccolini și sparanghel din Balta Albă, județul Buzău, este cel care început să cultive varza Kalettes în România. Leguma neobișnuită a fost creată pentru a combina aromele dulci ale verzei de Bruxelles cu textura frunzelor de Kale.

Frunzele de Kalettes au dimensiuni mici, dar sunt ondulate. Ele au un gust dulce și se simte o ușoară aromă de nucă, ceea ce le face mai interesante. Pe lângă gustul deosebit, ele sunt și sănătoase.

Fermierul buzoian și-a axat activitatea pe cultivarea de legume exotice. Succesul cu broccoli și sparanghel i-a dat curaj să aducă o nouă legumă pe piața din România. El a plantat varza Kalettes pentru prima dată în 2022. Atunci a fost un lot experimental, pentru a testa reacția și interesul cumpărătorilor.

„Am plantat în martie, în alveole, am transplantat în aprilie în câmp şi, din aprilie până în noiembrie – decembrie am avut grijă de plantă, care fructifică pe o perioadă foarte lungă de timp. Anul acesta, am reluat ciclul. Am plantat-o în primăvară, prin aprilie am pus-o în pământ, și o să țină până în decembrie, chiar ianuarie”, spune Daniel Toma, producător de Kalettes, pentru adevărul.ro.