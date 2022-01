Valul 5 al pandemiei în România. Varianta Omicron va exploda cât de curând. Sunt două simptome specifice

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a confirmat încă o data că România a intrat în valul 5 al pandemiei de COVID-19. Despre varianta Omicron, Rafila a spus că, deocamdată, are o transmitere sporadică, dar estimează că în una două săptămâni va avea otransmitere comunitară.

„În mod evident a intrat în valul 5. Am discutat de câteva sute de cazuri pe zi, acum discutăm de câteva mii de cazuri pe zi, chiar dacă pare că situaţia s-a stabilizat de vreo patru, cinci zile, asta nu înseamnă că lucrurile au revenit la normal. Vă spun apropo de acel număr de reproducere bazal, ţineţi minte că am tot discutat, acum ne aflăm pe la 1,70, deci foarte, foarte mult, am crescut de la 0,7 la 1,7 ceea ce demonstrează că este o creştere rapidă în România.

Suntem pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creştere din Europa şi nu mă refer doar la Uniunea Europeană, suntem pe locul doi sau trei, aşa că nu avem încă niciun motiv să ne relaxăm, ci dimpotrivă trebuie să fim extrem de atenţi. Speranţa este că aceste cazuri noi care se înregistrează să nu pună în pericol sistemul de sănătate”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, la Antena 3.

Valul 5 al pandemiei. Crește capacitatea de testare

Rafila a mai precizat că a pus la punct un circuit al pacientului foarte clar, menţionând că va creşte capacitatea de testare de la câteva sute de puncte la câteva mii, fiind o mărire de cel puţin 10 ori a locaţiilor de testare.

„Cred încă nu este preponderent Omicron în România. Nu putem să răspundem cu certitudine acestei întrebări. Este o transmitere, spunem noi, sporadică în acest moment, a variantei Omicron, însă este foarte probabil ca în perioada următoare, adică în următoarele una-două săptămâni, să devină o transmitere comunitară susţinută a variantei Omicron”, a menţionat Rafila.

Omicron. Două simptome specifice

Conform acestuia, două dintre simptomele tipice pentru Omicron sunt „durerea de gât oarecum modificată, mai puţin intensă, mai degrabă ca un soi de mâncărime şi transpiraţii abundente în timpul nopţii”. „Sunt sigur şi alte simptome: astenie, dureri musculare, mialgii, febra, câteodată un sindrom digestiv”, a adăugat ministrul Rafila.

Rafila, îngrijorat de varianta Omicron

Ministrul Sănătății a menţionat că este îngrijorat de varianta Omicron şi a pregătit mai multe măsuri.

„Sunt îngrijorat cel puţin la fel ca în cazul variantei Delta, unde aveam şi o patogenitate păstrată a virusului. Aici sunt discuţii foarte serioase legate de o patogenitate mai redusă a acestei tulpini, dar o patogenitate mai redusă cu un număr mai mare de cazuri ne poate da blocarea sistemului de sănătate. Totuşi, noi putem să facem mai multe lucruri pe care până acum nu le-am făcut în celelalte valuri. La asta lucrăm. Lucrăm accesul la testare.

Mai e un lucru, începând cu sfârşitul acestei luni vom avea la dispoziţie antivirale inovative, pe care le vom administra doar pacienţilor care au forme medii şi factor de risc. Noi am estimat în jur de un milion de cazuri şi tratamentul antiviral încercăm să-l obţinem pentru circa 250.000 dintre aceste cazuri”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Ministrul Rafila a mai spus că acest tratament va fi luat în ambulatoriu şi ar trebui ca medicamentele inovative să fie administrate în primele zile de boală.