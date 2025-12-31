Valori termice negative în ultima zi a anului în Republica Moldova. Ger în noaptea de Revelion

Vreme rece în Republica Moldova, azi, 31 decembrie, cu temperaturi negative în majoritatea zonelor țării, după cum au anunțat specialiștii meteo. Cerul va fi acoperit de nori în majoritatea zonelor țării, sunt anunțate precipitații sub formă de ninsoare în centrul țării, în est și în nord, vântul va sufla moderat.

Valorile termice de miercuri vor varia între 1 grad și -2 grade Celsius, cu o minimă de -7 grade Celsius în timpul nopții. Cel mai cald va fi la Cahul, acolo unde mercurul din termometre va urca până la 1 grad. Vor fi -1 grad Celsius la Bălți, la Chișinău și la Ștefan-Vodă și -2 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița. Mâine, valorile termice vor varia între 1 și -2 grade Celsius, cerul va fi senin în toată țara.

Azi, în România, vremea va fi rece, geroasă dimineaţa şi noaptea, mai ales în centrul, nordul teritoriului şi în dealurile subcarpatice din sud. Cerul va fi variabil în sud şi sud-est şi va avea înnorări în rest. Va ninge slab din punct de vedere cantitativ, la munte, precum şi în Banat, Crişana, Maramureş, local în Transilvania şi pe arii restrânse în Moldova.

La munte, dar mai ales în Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menţine scăzută. În nordul şi nord-estul Moldovei, estul şi sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h şi va ninge viscolit, conform ANM.

Intensificări ale vântului vor fi şi în vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50…70 km/h, iar în celelalte regiuni, pe alocuri vor fi viteze de până la 40…45 km/h. Noaptea intensitatea vântului va fi în diminuare în toate zonele joase de relief şi doar în zona montană înaltă vor mai fi rafale de peste 70…80 km/h.

Temperaturile maxime vor fi de la -7…-6 grade în estul Transilvaniei, pânã la 3…4 grade, izolat în Muntenia şi Dobrogea, iar cele minime se vor situa în general între -14 şi -5 grade Celsius, au mai anunțat meteorologii.