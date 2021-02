Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a făcut precizări despre vaccinul AstraZeneca.

„Pentru AstraZeneca ne-a propus să păstrăm rapelul pentru că distanța este de 8 săptămâni. Da, a fost o discuție pe care am avut-o în comisii. Am avut o discuție cu reprezentanții AstraZeneca din Uniunea Europeană și am decis de comun acord să mergem pe distanța de 8 săptămâni. AstraZeneca se va administra grupei de vârstă 18-55 de ani. Nu are deocamdată studii pentru grupa de peste 55 de ani. Vaccinul e dezvoltat pe baza unui adenovirus”, a declarat medicul Valeriu Gheroghiță.

Valeriu Gheorghiță, despre vaccinul AstraZeneca: Nu e mai slab decât cel de la Pfizer și Moderna

Vaccinul AstraZeneca este diferit de Pfizer și Moderna, nu este mai slab. Odată ce un vaccin primește autorizare de punere pe piață, nu putem spune că este mai prost. Îndeplinește profilul de eficacitate. Toate persoanele care au fost vaccinate cu AstraZeneca, nu au dezvoltat forme severe de îmbolnăvire. Cei cu boli autoimune se pot vaccina cu AstraZeneca.

180 de cabinete vor fi deschise din 15 februarie

Din 15 februarie deschidem 180 de cabinete. Distribuția a început de astăzi. Programarea în aceste centre începe din 10 februarie. Persoanele vor avea ca limitare pe platformă vor avea vârsta de până la 55 de ani. Persoanele programate din 10 februarie vor fi vaccinate cu AstraZeneca”, a spus medicul Valeriu Gheorghiță, la Digi 24.

Vaccinul AstraZeneca a ajuns în România

Transportul de vaccin AstraZeneca a ajuns sâmbătă, în România, urmând ca cele 81.600 de doze să fie duse la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino”, potrivit Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea Împotriva COVID-19 (CNCAV).

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de CNCAV, transportul este asigurat de firma producătoare şi dozele de vaccin vor fi aduse la Bucureşti pe cale terestră. Dozele vor fi depozitate la Centrul Naţional de Stocare şi în perioada următoare vor fi distribuite în centrele regionale existente la nivel naţional.

România ar urma să primească în luna februarie cel puţin 600.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19 de la producătorul AstraZeneca, programările pentru acest tip de vaccin urmând să înceapă din 10 februarie, pentru persoane cu vârste între 18 şi 55 de ani, a declarat sâmbătă prim-ministrul Florin Cîţu.