Valeriu Gheorghiță l-a atacat pe Cîțu. Îl învinuiește voalat de eșecul campaniei de vaccinare

Cred că vorbim pe de o parte lucruri care puteau fi făcute în actuala campanie de vaccinare și lucruri care țin de ceea ce se întâmplă la nivelul societății, sunt probleme sistemice pe care foarte greu le putem contracara sau corecta într-un timp scurt de timp. Cred că unde am pierdut lupta este la combaterea dezinformării.

Am încercat să avem în mod constant o prezență în spațiul public și să oferim informații de vaccinare, tocmai de aceea săptămânal am organiat conferințe și am răspuns întrebărilor jurnaliștilor”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

Acesta a precizat că CNCAV nu a avut un buget pentru organizarea unei campanii de comunicare.

„Nu s-au alocat bani sau CNCAV nu a avut fonduri pentru campania de comunicare și de informare. Obiectivul campaniei de vaccinare și de informare a fostpromovarea încrederii populației în știință și în sistemul medical. Rolul central îl are corpul medical în definiția lui cea mai largă”, conform B1 TV.