Acest lucru rezultă din acest studiu. De altfel şi noi estimam că, cel puţin în perioada în care în România exista o transmitere comunitară accelerată, în spatele unui caz pozitiv erau între 5 şi 10 alte cazuri pozitive ca urmare a expunerii altor persoane la acel pacient care era pozitiv. Sigur că aici o parte dintre persoanele care au trecut prin boală, fie au dezvoltat forme asimptomatice şi atunci au rămas nediagnosticate pe bună dreptate, fie au dezvoltat forme uşoare, au fost testate la domiciliu, nu s-au prezentat pentru evaluare medicală şi există undeva, se regăsesc în momentul de faţă în populaţie. Însă ce este foarte important de menţionat este că datele din studiile ştiinţifice ne arată totuşi câteva lucruri foarte importante şi anume, în cazul celor care au făcut forme asimptomatice sau forme uşoare de îmbolnăvire, nivelul anticorpilor neutralizanţi, adică acei anticorpi protectori care blochează intrarea virusului în celule este foarte redus sau chiar nedetectabil”, a declarat Valeriu Gheorghiţă.

Persoanele care au trecut prin boală prezintă anticorpi pentru o perioadă de șase luni de zile, în medie. După ce termenul de șase luni este depășit, românii sunt mai expuși infectării cu tulpina Delta a COVID-19.

”Putem estima că o persoană care a trecut prin boală, în medie, are un nivel de protecţie optim undeva într-o perioadă de şase luni. După şase luni sunt din ce în ce mai multe date care ne arată o scădere a activităţii neutralizante a acelor anticorpi obţinuţi ca urmare a trecerii prin boala naturală, faţă de varianta Delta. Din acest punct de vedere, recent e publicat un studiu care arată că la un an, la 12 luni, aproape nu se mai identificau anticorpi neutralizanţi la cei care trecuseră prin boala cu variante virale, cu varianta iniţială. Din acest punct de vedere, trecerea prin boala naturală nu ne oferă nişte avantaje deosebite fiindcă deja vorbim de o pandemie de mai mult de un an de zile, de un an şi 3-4 luni, moment în care bună parte din persoane, chiar dacă au trecut prin boală, sunt în afara perioadei de protecţie. Deci este important să ne vaccinăm”, a spus Valeriu Gheorghiţă.