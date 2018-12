Valentina Pelinel, dezvăluire bombă despre gemenii ei și a lui Cristi Borcea! O coincidență la care nu s-ar fi așteptat nimeni

Invitată la Antena Stars, Valentina a vorbit despre ce-a de-a doua sarcină. Fostul fotomodel și Cristi Borcea vor avea două fetițe, iar blonda a aspus ce nume vor purta, când va naște și ce planuri au pentru acest Crăciun. Mai mult, Valentina Pelinel a spulberat zvonul că ar fi făcut inseminare artificială pentru a avea această sarcină.





„O să petrecem Crăciunul în familie. Am făcut un brăduţ roşu, aşa cum îmi place mie. Moşul o să vină încarcat cu daruri acum. La noi venea cu chestii modeste. (…) Mai am în jur de două luni. Undeva de mărţişor acolo. (…) Maria o să fie un nume, evident şi un nume de sfânt. Vor fi amândouă Maria”, a dezvăluit Valentina.

Și dacă până acum s-a vehiculat că sarcina gemelară a survenit unei proceduri medicale, iată că Valentina dezvăluie că nu doar Borcea a contribuit cu predispoziția genetică pentru a avea gemeni, el având din prima căsătorie cu Mihaela Borcea tot gemeni, ci și ea a avut un mare aport. Medicii spun că șansele de a avea o sarcină gemelară cresc atunci când în familie mai există astfel de cazuri. „Aveam două pătuţuri de la sora mea care are tot gemene. A apărut o ocazie, mi-a plăcut un proiect şi o să transform camera într-una de prinţese”, a spus Valentina Pelinel la Star Matinal.

Sarcina nu e una ușoară

Vedeta a adunat 15 kg de când a rămas însărcinată și se simte rău. Are dureri mari de spate, arsuri insuportabile la stomac si dificultati de mobilitate. „Cu Milan a fost o sarcină extrem de uşoară, nici acum nu e extrem de grea având în vedere ca sunt gemeni. Îmi e mai greu… mă mişc mai greu. Am avut ceva dureri de spate, am avut o perioadă scurtă de arsuri. Sunt elemente noi pe care nu le-am experimentat în sarcina cu Milan”, a spus ea.

