Da, votul și vaccinările ar trebui să fie obligatorii, sub sancțiunea unor amenzi usturătoare, în cazul votului, și a unor costuri suplimentare substanțiale la asigurarea de sănătate, în cazul vaccinărilor. Ambele țin strict de bunul mers al Cetății și de sănătatea Societății.

Nu vrei să votezi, nu vrei să te vaccinezi? Bine! Plătești zdravăn! Dacă dai mai departe boli contagioase pentru care nu te-ai vaccinat, unor persoane care au contraindicație la vaccinare, se aplică Art. 352 Cod Penal. Pentru cine nu știe, el incriminează „nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli”.

Una dintre cele mai mari griji, atunci când am adoptat-o pe Teo, fiica noastră, au fost vaccinurile. I-or fi fost făcute? Drept pentru care, proaspăta mamă s-a dus la colegele ei, medici infecționiști la Spitalul de Boli Infecțioase „Prof. Matei Balș”, să le întrebe ce și cum. Infecționistele atât i-au zis: „Doamna doctor, noi toate avem copiii vaccinați și nici nu cunoaștem medic adevărat, întreg la cap, să nu-i fi vaccinat pe ai lui, deci, haideți, să verificăm ce vaccinuri are copila făcute și ce nu, iar ce nu are să i le facem urgent.” Fiind medic și știind bine ce și cum, nu-și dă ea cu părerea în alte specialități, mama a făcut exact ceea ce i-a fost prescris copilei. Asta este, s-a luat după niște specialiste, medici dintr-o prăpădită de clinică de referință, când avea la îndemână pe facebook niște rețete de vaccinuri minunate, pe bază de usturoi dospit în zeamă de varză.

A, și să nu uit! Speranța medie de viață la nivel mondial, în anul 1904, era de 35 de ani, iar la începutul secolului XXI este de 70 de ani, adică dublă. Vă spune ceva chestia asta? Dacă nu vă spune, vă arăt eu principalele trei motive: vaccinurile, antibioticele și dezvoltarea chirurgiei. Restul, până pe la vreo douăzeci, tot de medicină și farmacie țin.

