Vaccinul antigripal este una dintre principalele metode de prevenire a gripei și a complicațiilor acesteia, însă alimentația și hidratarea sunt importante și în perioada imunizării. Consumul de apă, mesele echilibrate și odihna pot contribui la menținerea unei stări generale bune, inclusiv atunci când apar reacții ușoare după vaccinare. Specialiștii explică ce alimente sunt potrivite înainte și după administrarea vaccinului și ce este recomandat în cazul unui disconfort digestiv.

Potrivit publicației Blic, există mai multe recomandări alimentare care pot fi urmate înainte și după vaccinare. Aceste obiceiuri nu înlocuiesc vaccinarea și nu garantează prevenirea reacțiilor adverse, dar pot contribui la confortul persoanei vaccinate.

Protecția împotriva gripei nu apare imediat după administrarea vaccinului. Organismul are nevoie de aproximativ două săptămâni pentru a produce anticorpii care contribuie la apărarea împotriva virusurilor gripale.

Nivelul protecției scade treptat, iar virusurile gripale suferă modificări de la un sezon la altul. Din acest motiv, compoziția vaccinurilor este actualizată periodic, iar imunizarea este recomandată anual.

Vaccinarea este indicată înainte de intensificarea circulației virusului gripal, pentru ca organismul să aibă timp să dezvolte răspunsul imun.

Administrarea vaccinului contribuie și la protejarea persoanelor vulnerabile, printre care se numără vârstnicii, copiii mici și pacienții care prezintă un risc mai mare de complicații.

Hidratarea este una dintre recomandările importante pentru menținerea unei stări generale bune înainte și după vaccinare. Consumul regulat de lichide ajută la prevenirea deshidratării, care poate accentua durerile de cap și senzația de oboseală.

Este recomandată menținerea unui aport corespunzător de apă în ziua precedentă vaccinării, în ziua administrării și în perioada următoare.

Printre băuturile care pot contribui la hidratare se numără apa plată și ceaiurile neîndulcite. Supele clare reprezintă, de asemenea, o variantă potrivită pentru aportul de lichide. După administrarea vaccinului antigripal, unele persoane pot prezenta febră ușoară, dureri de cap sau oboseală. Aceste reacții sunt, de regulă, trecătoare.

Hidratarea poate ajuta la evitarea agravării disconfortului provocat de pierderea lichidelor, însă nu există dovezi că un consum suplimentar de apă previne în mod direct reacțiile adverse ale vaccinului.

O alimentație variată furnizează organismului nutrienții necesari pentru funcționarea normală a sistemului imunitar. În perioada vaccinării pot fi incluse în meniu fructe proaspete, legume de sezon, cereale integrale și leguminoase, precum fasolea și lintea.

Peștele gras și nucile reprezintă alte opțiuni alimentare, datorită conținutului de grăsimi benefice. Diversificarea alimentelor consumate permite obținerea mai multor vitamine, minerale și antioxidanți.

O metodă simplă de organizare a meselor este combinarea legumelor și fructelor de culori diferite, astfel încât alimentația să fie cât mai variată. Totuși, niciun aliment, supliment sau vitamină nu poate înlocui vaccinul antigripal. De asemenea, o anumită dietă nu garantează un răspuns imun mai puternic după administrarea acestuia.

Alimentele fermentate pot face parte dintr-o dietă echilibrată și contribuie la diversitatea alimentară. Printre acestea se numără iaurtul simplu, chefirul, varza murată și kimchi, un preparat coreean obținut din legume fermentate.

O altă băutură fermentată este kombucha, preparată de obicei din ceai îndulcit. Microbiomul intestinal, format din microorganismele care trăiesc în tractul digestiv, este implicat în funcționarea sistemului imunitar.

Cercetările analizează inclusiv legătura dintre microbiom și răspunsul organismului la vaccinare.

Cu toate acestea, consumul alimentelor fermentate nu trebuie considerat o metodă demonstrată de prevenire a reacțiilor adverse după vaccinul antigripal.

Unele persoane pot prezenta greață sau disconfort gastric după vaccinare. În general, aceste manifestări sunt ușoare și dispar fără tratament. Dacă apar simptome digestive, pot fi preferate temporar mesele mici și alimentele ușor de tolerat.

Printre variantele potrivite se numără:

Orezul fiert simplu;

Bananele bine coapte;

Biscuiții sărați simpli;

Pastele fără sosuri grase;

Porțiile mici de alimente care nu provoacă disconfort digestiv.

În această perioadă, mesele foarte abundente, preparatele grase și alimentele puternic condimentate pot fi evitate dacă accentuează senzația de greață. Scopul este menținerea unui aport alimentar și de lichide potrivit, fără suprasolicitarea stomacului.

Pe lângă alimentație, somnul suficient contribuie la funcționarea normală a organismului.

În primele zile după vaccinare, unele persoane pot prezenta oboseală, dureri musculare sau febră ușoară. În asemenea situații, odihna și evitarea efortului fizic intens, dacă acesta accentuează simptomele, pot ajuta la menținerea confortului.

Reacțiile adverse obișnuite după vaccinul antigripal sunt, în general, ușoare și de scurtă durată.

Alimentația echilibrată, hidratarea și odihna pot susține starea generală de sănătate, dar nu există o combinație de alimente care să elimine riscul reacțiilor adverse. Dacă apar simptome severe sau semne ale unei reacții alergice, este necesară asistență medicală imediată.