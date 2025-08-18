Social Vacanță în Muntenegru la plajă. Cât te costă și care sunt opțiunile







Muntenegru a devenit o variantă pe românii care doresc să încerce și altceva decât Grecia, iar una dintre cele mai renumite stațiuni este Budva. Cei care au vizitat-o au numai cuvinte de laudă pentru ea.

Cei care au fost deja în Budva, una dintre cele mai vestite stațiuni din Muntenegru și-au exprimat opinia despre locație. ”Eu am fost în anul 2023 în Budva. Este per total e frumoasă, ca o stațiune tip Mamaia la alt nivel, în schimb am nimerit foarte aglomerat, în august. Dar Muntenegru per total este o țară absolut superbă, natura te lasă fără cuvinte.

Munte, mare, serpentine, plaje. De taxe nici eu nu îmi amintesc”, a spus unul dintre turiști. ”Tocmai ce ne-am întors de acolo, vă recomand cu drag, nouă ne-a plăcut tare mult. Dacă mergeți cu mașina vizitați Sveti Stefan, Petrovac, Kotor (acolo puteți urca sus cu telecabina), și tot golful Kotor.

Ne-am întoarce oricând să stăm mai multe zile. A fost exact ce ne-a trebuit pentru a ne încărca de energie! Referitor la taxe, dacă mergeți pe autostrăzi, la intrare vă eliberează un ticket (sunt aparate), luați tichetul și la ieșire de pe autostrada veți plăti, noi parcă am plătit odată 2.5 euro și odată 3.5 euro. De plătit puteți fie cu euro, fie card”, a explicat un alt turist.

”Noi suntem acum la 5 km de Budva. Este super ok cazarea, prețurile chiar foarte bune, în jur de 70 de euro pe noapte camera. Ieri am fost la o plimbare cu barcă, am închiriat una doar pentru noi, fiind 4 adulți și 3 copii. A fost minunat, o experiență inedită. Noi mergem la plaja Jaz, există locuri de parcare gratuite, plaje cu nisip, cu pietre și combinate.

Mâncăm cu aproximativ 30 de euro un adult și un copil. Înainte de a pleca acasă, mergem să vizităm și Kotor și să urcăm cu telecabina și o tură cu bobul”, a mai spus un alt turist.