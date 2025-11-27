Actualitate

UZPR cere autorităților să renunțe la actele ostile și de obstrucționare a activității jurnaliștilor

UZPR cere autorităților să renunțe la actele ostile și de obstrucționare a activității jurnaliștilorUZPR/ Sursa foto UZPR.ro.
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) își exprimă îngrijorarea față de înmulțirea situațiilor în care jurnaliștii sunt împiedicați să își exercite profesia, fiind fie obstructionați în activitatea lor, fie supuși unor presiuni și amenințări, se arată într-o luare de poziție a asociației.

Presa liberă, pilon fundamental al democrației

Presa liberă reprezintă un pilon fundamental al democrației și rolul jurnaliștilor este acela de a informa corect publicul, de a semnala probleme reale și de a contribui la funcționarea transparentă a instituțiilor, se mai afirmă ân documentul făcut public de UZPR.

Orice încercare de intimidare a celor care își fac meseria cu profesionalism afectează direct dreptul cetățenilor la informare, se mai arată în luarea de poziției a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

UZPR: Protejarea libertății presei și a independenței profesionale a reporterilor este esențială

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România atrage atenția că, într-un context marcat de campanii de dezinformare care divizează societatea și subminează încrederea publicului, sprijinirea jurnaliștilor devine mai importantă ca oricând.

Pastor penticostal, lăsat în libertate după ce a agresat o fată de 15 ani sub pretext spiritual
Alina Bica sare în ajutorul celor ca Dani Mocanu. Avocata explică ce pași trebuie urmați

Protejarea libertății presei și a independenței profesionale a reporterilor este esențială pentru ca aceștia să poată oferi informații verificate, corecte și echilibrate, mai afirmă autorii apelului lansat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

UZPR își reafirmă solidaritatea cu toți jurnaliștii care își exercită profesia cu bună-redință și profesionalism

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România face apel la toate autoritățile să trateze presa cu respectul cuvenit, să renunțe la atitudinile ostile și să înțeleagă că critica și întrebările incomode fac parte din funcția democratică a jurnalismului.

Jurnaliștii nu trebuie să se teamă să semnaleze aspecte care necesită corectare; aceasta este, dintotdeauna, menirea lor.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România își reafirmă solidaritatea cu toți jurnaliștii care își exercită profesia cu bună-redință și profesionalism și le solicită instituțiilor statului să garanteze condițiile necesare pentru desfășurarea liberă și în siguranță a activității jurnalistice, se încheie documentul.

