USR-PLUS ar avea un plan de sabotare a PNL, pentru a câștiga simpatizanți ai acestui partid. Este afirmația făcută de europarlamentarul Chris Terhes. Afirmația se bazează pe ultimul sondaj realizat de cei de la CURS.

„Obiectivul USR-PLUS este compromiterea PNL pentru a-i lua votanții. Ultimul sondaj CURS confirma acest lucru! Vad ca multi se mira pe internet de faptul ca încrederea in PNL este in scădere iar cea in USR-PLUS este in urcare, conform sondajului CURS dat publicității pe 28.02.2021.

Vrea USR-PLUS să saboteze PNL?

Ce nu s-a prea spus in spațiul public, dar se cunoaște in mediile politice, este faptul ca obiectivul USR-PLUS este de a compromite PNL-ul pentru a le prelua din votanți. Daca va uitați pe segmentarea votanților în funcție de simpatiile politice veți constata ca USR-PLUS, pentru a creste, nu mai are de unde lua votanți decât de la PNL. Ca sa poată lua acești votanți trebuie sa compromită PNL-ul.” A scris europarlamentarul, care a continuat. „Acesta e motivul pentru care, de cand a început sa guverneze actuala guvernare, vedeți constante atacuri ale USR-PLUS la PNL. Azi, de exemplu, a fost atacat Rares Bogdan de către deputatul USR Emanuel Ungurean. Ungureanu a devoalat ca firma lui Rares Bogdan s-a îmbogățit cu contracte grase de publicitate făcute cu diverse spitale.

„De aceea atacă Rareș Bogdan pe unde poate conducerea USR”

Spitalele României au fost jefuite crunt in ultimii ani. […] Prin această firmă Rareș Bogdan a mâncat bani frumoși de la mai multe instituții de stat printre care și de la Spitalul Județean Cluj. […] De aceea atacă Rareș Bogdan pe unde poate conducerea USR și miniștri USR-PLUS din actualul guvern, pentru că le-am închis robinetul cu bani și le dăm afară managerii de spitale care îi umpleau de lovele”, a spus Ungureanu. Postarea deputatului USR Emanuel Ungureanu e doar o prima șarjă contra lui Rares Bogdan. Surse convergente din Guvern susțin ca ordinul pe care l-au primit reprezentanții USR-PLUS din toate ministerele este de a găsi mizerii făcute de liberali in perioada Guvernului Orban, pentru a putea compromite PNL-ul.”

„Nu ca PNL-ul nu ar merita ce i se întâmpla”

Chris Terhes a mai spus că o miză este desființarea SIIJ. „Întrebând unii dintre funcționari daca sa se uite si la eventuale mizerii făcute in perioada guvernelor PSD, cei de la USR-PLUS au spus ca nu-i interesează decât mizeriile din perioada PNL. Daca vor vota si desființarea SIIJ, liberalii vor fi pârjoliții pe capete, indiferent daca sunt sau nu vinovați. Nu ca PNL-ul nu ar merita ce i se intampla, pentru ca singuri si-au facut-o liberalii. Am scris cele de mai sus ca sa rămână scris ce are sa se întâmple cu PNL.” A încheiat Terhes.