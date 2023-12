Legăturile USR cu Securitatea. Cine sunt securiștii vechi și noi, „greaua moștenire”

USR și PLUS par să fie două partide însuflețite de spirite tinere cu metehne vechi. Spre exemplu în ceea ce privește partidul PLUS acesta ar fi fost înființat sub oblăduirea unui fost colonel al Securității, Alexandru Iordache. Drept urmare, fiul său Adrian Iordache a devenit vicepreședintele partidului.

Doar că după ce s-a descoperit cine este tatăl său, acesta a demisionat. În ceea ce-l privește pe Dacian Cioloș, lucrurile sunt la fel de clare. Practic, legăturile lui cu Virgil Ardelean, zis ”Vulpea”, care a ajuns ulterior șef la ”doi și-un sfert” sunt de notorietate. De altfel, și faptul că Dacian Cioloș a păzit casa Doinei Cornea arată că acesta a avut parte de un instructaj pe măsură.

Cert este că după ce a servit patria, la începutul anilor 1990, în CV-ul lui Dacian Cioloș apar niște goluri inexiplicabile. Pe de altă parte, la Dacian Cioloș mai există și controversa legăturii cu Guru Bivolaru.

USR, securiști dovediți

La fel ca și în cazul Monica Macovei, Guru nu a negat apartenența celor doi la MISA. Un alt nume celebru de care se leagă Securitatea este cel al lui Vlad Voiculescu. Tatăl său a fost informator dovedit al Securității. În timp ce tatăl unchiului său, Nic Voiculescu, a fost șef al DIE la Viena.

De altfel, este de notorietate faptul că Nic Voiculescu i-a plătit nepotului școala la Viena. Și că este lobby-ist pentru companii farmaceutice. Poate că Vlad Voiculescu i-a răsplătit cumva bunătatea atunci când a fost ministru al Sănătății.

Un alt personaj despre care s-a constatat că a avut legături cu Securitatea mai mult decât prevedea legea este Roxana Wring, fostă președintă a USR București. CNSAS a cerut în 2019 constatarea acestei calități, după ce a descoperit că aceasta ar fi turnat la Securitate. Numele de cod pe care l-ar fi folosit ar fi fost Rodica sau R21.