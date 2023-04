Exclusiv. Scandalul zilei în politică. Cu cine a fost Dacian Cioloș în vacanță la Madrid. Ce lucruri a ascuns politicianul, de-a lungul vremii

Fondatorul partidului REPER a vorbit despre minciunile care se scriu adesea despre el, menționând că în timp ne-am obișnuit atât de mult cu ele încât pare că nu mai deranjează pe nimeni încă o minciună și încă o minciună.

Dacian Cioloș, excursie la Madrid alături de soția sa Valerie

„Dacian Cioloș, escapadă de weekend cu amanta la Madrid – am dat din întâmplare astăzi peste acest titlu de articol despre mine care reia o poveste inventată despre o presupusă aventură a mea. Este încă o scorneală veche, care a mai fost vândută acum niște ani în cel mai iresponsabil mod cu putință. Așa cum se întâmplă în plăsmuirea de fake-news, se amestecă ceva adevărat cu zece falsuri și gata știrea la gazetă. Sunt în Spania, e adevărat, dar cu soția mea, Valérie, pentru a celebra împreună Floriile catolice”, a scris politicianul pe Facebook.

El a continuat și a spus că i se pare josnic ca o persoană să se folosească de cineva pentru câștiguri de natură financiară, respingând ideea că odată ce ești persoană publică trebuie să înduri toate minciunile care se spun despre tine.

„Presa are datoria de a scoate la iveală faptele unei persoane publice și să nu ierte niciun derapaj al unui politician. Dar să creezi falsuri sub denumirea de presă și sub legitimația de jurnalist este în primul rând o ofensă adusă jurnalismului și celor care chiar fac această meserie cu bună credință. În ceea ce mă privește, m-am obișnuit cu aceste minciuni care apar cu regularitate despre mine”, a mai adăugat Cioloș.

Numai că, spune el, îi pare rău că în minciunile scrise sunt implicate și alte persoane apropiate lui, explicând că de fiecare dată când a fost cazul le-a cerut cuze celor apropiați pentru că au fost târâți în aceste minciuni pentru simplul fapt că îi sunt alături ca prieteni sau familie.

Cioloș vrea să lupte împotriva dezinformărilor

Europarlamentarul susține că și de această dată s-a amuzat de această dezinformare, cum a făcut-o și în trecut, însă în această perioadă își dă seama că victima nu este el, ci mulți oameni care sunt expuși doar la minciună și pe care o acceptă de cele mai multe ori.

„Pentru ei, mă voi gândi la modalități mai eficiente de a lupta cu mistificările, dezinformările și jumătățile de adevăr”, a încheiat Dacian Cioloș.

Ce lucruri a ascuns Cioloș, de-a lungul vremii

Când a lansat partidul Plus, între timp fuzionat cu USR, Dacian Cioloș vorbea despre „oameni noi în politică”. La fel când și-a lansat actuala formațiune, Reper. Cu toate acestea, europarlamentarul a ascuns, vreme de aproape 30 de ani, faptul că a făcut parte din Vatra Românească și a avut, potrivit presei locale din Cluj, legături și cu PUNR, formațiunea fostului primar al urbei de pe Someș, Gheorghe Funar, conexiuni negate de politician.

Într-un interviu din 2018, Cioloș a fost nevoit să recunoască faptul că și-a început cariera politică la o formațiune naționalistă. „În primul rând, trebuie să spun că eu n-am fost membru de partid niciodată până acum. Nu am nici o cerere de adeziune la vreun partid, nu am avut niciun carnet de partid, nu am plătit cotizație la niciun partid și nu am fost membru al niciunui partid”, s-a eschivat, atunci, politicianul.

Întrebat despre un ordin de deplasare făcut de PUNR și publicat de presa clujeană, Cioloș a răspuns: „Nu știu ce e cu acel document. Eu nu am fost membru de partid, nu am fost membru al PUNR-ului, nu am nici o solicitare de adeziune, nu am carnet de partid, nu am plătit cotizație niciodată.

În Junimea Vatra Românească − da, am fost membru, așa cum au fost mulți studenți. Obiectivul meu atunci a fost de a întâlni cât mai mulți oameni, ieșind din zona mea de activitate de la Universitatea de Științe Agricole. Voiam să am o conectare mai bună la mediul cultural din Cluj, chiar și dincolo de organizațiile studențești”.

Iar la întrebarea privitoare la posibila conexiune cu Gheorghe Funar, pe atunci profesor la Agronomie, unde Cioloș era student, acesta a răspuns: „N-avea legătură cu asta. Am aflat după aceea că dânsul era la organizația Vatra Românească. Noi eram la Junimea Vatra Românească, care avea preponderent activități culturale, cu specific tineresc. Activitățile la care am participat eu n-au avut nimic de-a face cu naționalismul extremist…”