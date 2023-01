Redactorul-șef al Sputnik Lituania, o publicație pro-Kremlin, a fost reținut. Este acuzat de spionaj

Redactorul-șef a fost reținut în Letonia, a anunțat agenția rusă de presă RIA Novosti. Pe lângă acțiunile de spionaj pe care le-a întreprins, Kasem este suspectat de încălcarea sancțiunilor economice ale UE împotriva Rusiei. La 5 decembrie, Tribunalul din Riga, capitala Letoniei, a dispus reținerea lui.

Marat Kasem locuiește și lucrează la Moscova

Potrivit informațiilro oferite de Dmitri Kiselev, CEO al grupului media Rossiya Segodnya (care include Sputnik și RIA Novosti), redactorul-șef al Sputnik Lituania este cetățean al Letoniei, dar locuiește și lucrează în Moscova de mai mulți ani.

Acesta s-a întors în Letonia pe 30 decembrie 2022 pentru a rezolva câteva probleme de familie. „Aceasta este o persecuție politică clară, absolut ilegală, absurdă și nemotivată”, a spus Kiselev.

În caz a intervenit și purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a evidențiat faptul că Marat Kasem s-a plâns în repetate rânduri pentru că este persecutat în activitatea sa profesională de autorități. „Acum el este arestat. Aceasta este răzbunarea regimurilor dictatoriale pentru libertatea sa, pentru adevărul său, pentru aderența sa la principii”, a spus Zarahova.

Redactorul-șef al Sputnik avea interdicție în Lituania

Marat Kasem a fost reținut în anul 2019 pe aeroportul din Vilnius, iar apoi i s-a interzis să mai intre în țară timp de cinci ani. Imediat după, autoritățile lituaniene au interzis publicația Sputnik, menționând că au avut loc mai multe încălcări a drepturilor de autor.

Și în Letonia s-au luat măsuri împotriva publicației Sputnik. Toate resursele i-au fost blocate, iar angajații au fost reținuți. Reprezentanții publicației au spus că presiuni există și din partea Estoniei, împotriva activităților întreprinse, potrivit meduza.io.

Sputnik activează în mai multe zone ale lumii și a fost înființat de agenția de știri a guvernului rus. Sputnik are redacții regionale la: Washington, Cairo, Peking, Paris, Berlin, Londra și Edinburgh. Potrivit ziarului The New York Times, Sputnik se implică în dezinformare deliberată și a fost adesea descris ca un magazin de propagandă rusă.