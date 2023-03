Dacian Cioloş îi răspunde lui Florin Cîţu: Refacerea coaliţiei de guvernare PNL-USR a fost blocată chiar de el. A pus o mare condiție

„Am un regret că, după ce şi-au făcut jocul – s-au dus lângă AUR, ceea ce nu credeam niciodată, au votat moţiunea PSD, iar nu credeam niciodată – m-am dus tot la ei să facem coaliţia şi cel care astăzi nu mai este în USR a spus <<Nu>>, domnul Cioloş, ceea ce îmi ridică multe semne de întrebare şi ar trebui să îşi ridice multe semne de întrebare”, a declarat Florin Cîţu.

În replică, fostul preşedinte USR, Dacian Cioloş, susţine că refacerea coaliţiei de guvernare PNL-USR a fost blocată chiar de Florin Cîţu, care a pus condiţia ca tot el să fie prim-ministru.

Cîțu a vrut să fie tot el premier

”Domnul Cîţu ori nu îşi mai aminteşte bine momentul reluării negocierilor după ce Guvernul pe care îl conducea a căzut în Parlament, ori caută şi acum, la un an şi jumătate, ţapi ispăşitori pentru încăpăţânarea sa şi lipsa oricărei abilităţi politice. Realitatea o reamintesc: după ce a picat guvernul pe care îl conducea, domnul Cîţu a pus o mare condiţie pentru a se reface coaliţia dintre PNL cu USR: să fie tot el prim-ministru.

Ori acest lucru era complet ilogic şi de neacceptat nu doar de USR, ci de bunul simţ. Un premier demis în Parlament azi nu se poate duce mâine să ceară vot de încredere în acelaşi Parlament”, a declarat Dacian Cioloş pentru News.ro.

Fostul lider USR îi acuză pe liberali că au preferat formarea unei coaliţii de guvernare cu PSD.

„USR, la momentul respectiv, şi-a dorit refacerea coaliţiei cu PNL, dar cu un alt premier, inclusiv cu domnul Ciucă. PNL însă nu a mai vrut, spunând că cere de la USR doar susţinere, inclusiv pentru un eventual guvern minoritar. Pe scurt, eu nu am refuzat refacerea coaliţiei cu PNL, din contră, am şi discutat cu domnul Ciucă despre asta după ce a fost desemnat de preşedinte să formeze un nou guvern, dar am primit un refuz pe care l-am înţeles abia după ce s-a văzut că existau discuţii avansate cu PSD”, a conchis Dacian Cioloş.