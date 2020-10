„Tocmai am fost anunțată că un membru al cabinetului meu a fost testat pozitiv cu coronavirus azi-dimineață. Eu am fost testată negativ. Cu toate acestea, ca măsură de precauție, am părăsit imediat Consiliul European și voi merge în autoizolare”, a scris Ursula von der Leyen.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a părăsit joi summitul european, la mai puţin de o oră de la începutul acestuia la Bruxelles, după ce a aflat că a fost în contact cu o persoană testată pozitiv pentru COVID-19, transmite Reuters. Summitul european continuă conform programului stabilit Într-o declaraţie dată la sosirea la summit, Ursula von der Leyen a apreciat că, în timp ce evoluţia pandemiei în Europa devine tot mai îngrijorătoare, statele Uniunii Europene ar trebui să stabilească reguli comune privind carantina şi testarea pentru COVID-19, astfel încât să se pună capăt mozaicului de reguli aplicate de ţările membre. Acum o săptămână preşedinta Comisiei Europene, a anunţat că va ieşi din carantină marţi seara, în pofida recomandărilor agenţiei europene de sănătate publică, ce prevăd 14 zile de autoizolare după intrarea în contact cu o persoană testată pozitiv cu coronavirus. preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen în pofida recomandărilor agenţiei europene de sănătate publică, ce prevăd 14 zile de autoizolare după intrarea în contact cu o persoană testată pozitiv cu coronavirus. O decizie care ar putea fi luată drept exemplu de masele largi Von der Leyen urmează regulile din Belgia, care au fost relaxate recent, dar decizia sa de a nu ţine cont de recomandarea mai strictă a Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) ar putea slăbi şi mai mult apelurile în favoarea unei abordări europene comune în combatarea pandemiei. Ursula von der Leyen, în vârstă de 61 de ani şi medic de profesie, a spus că va rămâne în autoizolare preventivă până marţi seara, după ce o persoană cu care a venit în contact pe 29 septembrie, în timpul unei deplasări oficiale în Portugalia, a fost confirmat duminică cu coronavirus. Ursula von der Leyen a fost testată negativ joia trecută Contactul potenţial contagios a avut loc în cursul unei vizite în Portugalia. Ursula von der Leyen a participat marţea trecută la o reuniune organizată de Preşedinţia Portugaliei. Potrivit presei, la reuniune a fost prezent şi un oficial care duminică a fost confirmat ca având coronavirus. Miercurea trecută, Ursula von der Leyen a participat la o întâlnire cu toţi membrii Comisiei Europene, iar joi şi vineri a fost prezentă la summitul Uniunii Europene, desfăşurat la Bruxelles.