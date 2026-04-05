Jurnalistă din Budapesta, amenințări din Ardeal: „Te vei întoarce în ghips”. Toleranța transilvană a murit sub steagul lui Orbán

Maria Gal, jurnalistă la ziarul de opoziție Népszava din Budapesta, a participat recent la o ediție specială a podcastului produs în România, „Lebăda Neagră”. Tema ediției: alegerile parlamentare din Ungaria.

Ceea ce a povestit ea acolo nu a fost doar o confesiune personală dureroasă, ci și un rechizitoriu devastator la adresa climatului politic din Ungaria lui Viktor Orbán. În urma prezenței la acest podcast au început să curgă amenințări la adresa ei.

Conținutul și agresivitatea lor pot anticipa un simptom îngrijorător al unei realități : Ardealul, cândva leagănul toleranței europene, a devenit un teritoriu al fricii și al loialității oarbe față de Budapesta, în rândul comunității maghiare, într-un context electoral tensionat.

„Te vei întoarce în ghips dacă îndrăznești să vii acasă. Asta e sigur. Stai departe de Ardeal, curvă liberală jegoasă. Cine te plătește pentru trădare, e ticălosul Ursulei sau ticălosul vine direct de la Zelenski?” Acesta este singurul mesaj pe care jurnalista l-a considerat suficient de grav încât să-l citeze public în ziarul la care lucrează într-un articol foarte dur.

Restul amenințărilor, spune ea în articol, nu mai merită nici măcar cerneala tiparului. Ca jurnalist, Maria Gal știe că hărțuirea face parte din meserie. Ceea ce a șocat-o e faptul amenințările vin tocmai din Ardeal – pământul ei natal – și vin de la concetățeni maghiari care văd în orice voce critică la adresa guvernului Orbán o trădare națională.

Absolventă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, plecată în Ungaria după 1990, Maria Gal ne reamintește cu amărăciune în articolul publicat că Transilvania a fost primul loc din Europa unde, în 1568, la Dieta de la Turda, s-a promulgat libertatea religioasă și de conștiință, pe când în Occident încă ardeau rugurile inchiziției.

Astăzi, aceiași politicieni transilvăneni care invocă ritualic „toleranța transilvană” în discursuri de gală au transformat comunitatea maghiară într-un bastion al naționalismului iliberal.

Majoritatea maghiarilor din Ardeal nu mai sunt purtători de torță ai progresului, ci soldați disciplinați ai campaniei electorale permanente a lui Orbán. Voturile se strâng în biserici, în magazine și în cârciumi. Activiștii bat din ușă în ușă. Totul sub privirile binevoitoare ale preoților reformați și ale liderilor UDMR.

Jurnalista pune întrebarea incomodă și perfect legitimă: ce-ar spune aceiași politicieni dacă diaspora română și-ar trimite voturile nu prin poștă, ci prin preoți ortodocși locali care le-ar colecta „în secret”, le-ar livra direct la misiunile românești din străinătate și ar decide astfel soarta unui scrutin? Ar urla la „ingerință străină”, la „fraudă” și la „trădare”. Dar când e vorba de maghiarii din Ardeal, colectarea voturilor în lăzi de carton din biserici devine „tradiție democratică”. Standarde duble, cinism pur.

Declarațiile de loialitate ale liderilor RMDSZ față de Orbán amintesc, după cum notează Gal, de epoca Ceaușescu: aceleași fraze pompoase, aceeași supunere totală, aceeași campanie electorală ca și cum „mâine nu ar exista”. Doar că mâine vine, fie pe 13 aprilie, fie mai târziu.

Și atunci vor urma alegerile din România, unde cele două treimi dintre maghiarii ardeleni care nu votează acum vor fi din nou chemați să decidă soarta coalițiilor de la București. UDMR știe asta foarte bine. De aceea tratează Ardealul ca pe o colonie electorală a Budapestei, iar orice voce independentă – fie ea maghiară – devine inamicul public numărul unu.

Maria Gal este o jurnalistă, cu origini în Ardeal, care își iubește comunitatea suficient de mult încât să-i spună adevărul în față. Că toleranța transilvană s-a transformat într-o glumă proastă. Libertatea de exprimare a devenit un lux periculos. Că loialitatea față de un premier autoritar de la Budapesta cântărește mai mult decât loialitatea față de statul român sau față de valorile democratice.