O multinațională a început concedierile în masă la Cluj. Activitatea rămâne doar în SUA și China

De asemenea, compania Telenav a mai anunţat că activitatea desfășurată la Cluj se va muta în celelalte locații Telenav din SUA și China. După acest anunţ, piaţa IT s-a dat peste cap, iar un consultant în domeniu susține că o multinațională a început deja „concedieri în masă”, iar alte două companii se pregătesc să ia decizii dure.

Telenav este o companie de servicii bazate pe localizare care oferă servicii de navigație GPS, căutare locală, soluții de navigație pentru automobile, publicitate mobilă. Sediul central al companiei este situat în Sunnyvale, California, Statele Unite ale Americii, cu birouri în SUA, China, Germania și România.

Urmează vremuri grele pentru angajații IT

Doru Șupeală, consultant de marketing, management și business, spune că urmează „vremuri grele” pentru angajații din IT din Cluj. După vestea că Telenav își închide sediul de la Cluj, decizie care afectează viețile a 170 de persoane, Șupeală susține că încă două companii de IT din Cluj se „se pregătesc să anunțe decizii identice”:

„Știrea despre închiderea biroului Telenav de la Cluj a fost confirmată, peste 170 de angajați sunt disponibilizați de la final de iunie, primind câteva compensații. Vestea proastă este că nu va fi singura știre de acest fel pe care o vom auzi în această perioadă. Încă două companii IT cu vechime pe piața din Cluj (multinaționale din outsourcing, una are sediul în The Office) se pregătesc să anunțe decizii identice.

Iar o altă multinațională IT de dimensiuni mari (sediul din Cluj e lângă Iulius Mall) a trecut deja la concedieri în masă, disponibilizările afectând deja zeci de angajați care erau de câteva luni pe bench (nu aveau proiecte plătite de clienți la care să lucreze). Vin vremuri grele pentru multă lume. Dar e prima dată când industria software este prima afectată de așteptata recesiune. Vom auzi multe vești (g)rele în perioada următoare. Capul sus, minte pozitivă și curaj tuturor”, a explicat Doru Șupeală, realizatorul podcastului Hacking Work.

Castelul IT-ştilor se prăbușește

Și alte companii din piața IT au diminuat numărul de posturi. Ana Maria Chiciudean, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj (AJOFM) a explicat că, deocamdată, este vorba despre o intenție de eventuale disponibilizări anunțată de o companie din domeniu, fără să menționeze numele acesteia.

„Nu este singura firmă care a ajuns în această situație, dar ceea ce pot să spun este că nicio persoană nu a ajuns în evidențele noastre, până la urmă. Specialiștii IT sunt absorbiți de piață”, a spus șefa AJOFM Cluj, potrivit monitorulcj.ro.