Urmează un weekend răcoros. Ploile pun stăpânire pe majoritatea regiunilor

La început de weekend, vremea continuă să se răcească. ANM a emis o informare privind ploile ce vor afecta România în perioada 12 septembrie, ora 10, până în 13 septembrie, ora 02. Vor fi intervale cu precipitații semnificative, mai ales în jumătatea de est a țării și în zonele montane.

În anumite zone, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor ajunge frecvent la 15–20 l/mp și izolat peste 30 l/mp.

Totodată, Administrația Națională de Meteorologie a emis și o atenționare Cod Galben pentru nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, valabilă între 12 septembrie, ora 10, și 12 septembrie, ora 22.

„Vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă îndeosebi în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp”, anunță ANM.

În aceste zone, ploile vor fi mai intense, cu averse ce pot aduce între 25 și 30 l/mp, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 40 l/mp. Descărcările electrice vor însoți frecvent ploile, crescând riscul de fenomene periculoase pe termen scurt.

Pentru perioada 15–22 septembrie, meteorologii prognozează temperaturi apropiate de mediile normale. În nordul extrem al țării se așteaptă ploi mai consistente, în timp ce în sud-vest precipitațiile vor fi mai rare. În restul regiunilor, cantitatea de precipitații va fi în limite normale.

În intervalul 22–29 septembrie, valorile termice vor rămâne în linie cu cele obișnuite pentru sfârșitul lunii. Precipitațiile vor fi, în general, normale, cu un posibil deficit ușor în regiunile de nord, centru și est.

La începutul lunii octombrie, în prima săptămână, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei, iar ploile se vor încadra în limitele normale. În intervalul 6–13 octombrie, vremea va deveni instabilă, însă temperaturile și cantitățile de precipitații vor rămâne apropiate de mediile obișnuite pentru această perioadă.