Ministrul Economiei , Claudiu Năsui, a declarat miercuri, la RFI, că nu va ezita deloc să dea afară angajații care nu își fac treaba indiferent de partidul care i-a pus în funcție. Membrul USCR a explicat că este vorba, fără îndoială, despre „corupție și bătaie de joc la adresa banului public”.

„Sunt pure sinecuri folosite pentru salarizarea activului de partid”

În intervenția sa, ministrul Economiei denunță asaltul sinecurilor politice care fac legea în agențiile și companiile de stat. „Sunt sute de astfel de cazuri, de agenții și de companii care există în România, despre care nu știe nimeni, care sunt pure sinecuri politice și care în general au fost folosite pentru salarizarea activului de partid si alte lucruri asemenea si a da posturi importante unor oameni care au fost influenți dintr-un motiv sau altul politic, Lucrul acesta este inacceptabil și nu se va întâmpla cât sunt eu aici”.

Noul ministru al Economiei a precizat că își va respecta promisiunile din campanie pentru a rezolva problema acestor „găuri negre”: „O să fac public totul și vom face exact ce am promis în campanie și ce am făcut în ultimii patru ani, o transparență totală cu toate aceste lucruri. Un stat sănătos nu are sute de agenții și sute de companii de stat, mai ales care sunt găuri negre și care sunt finanțate perpetuu din banii contribuabililor”.

„Oamenii care sunt acolo pe salarii exorbitante nu se stresează cu munca”

Întrebat dacă va da afară inclusiv eventuali angajați puși de PNL, liderul alianței guvernamentale, Claudiu Năsui a răspuns: „Nu mă interesează, pot fi puși de USR, de PNL, de PSD, corupția și genul acesta de bătaie de joc la adresa banului public, nu mă interesează culoarea din spatele căreia se întâmplă. Bine, USR nu are cum să aibă, că suntem prima oară la guvernare”.

Ministrul Economiei a mai explicat și ce planuri are cu oamenii din acele companii: ”Dacă sunt oameni care muncesc și care fac lucruri bune, pot să se integreze în alte structuri ale statului, unde e nevoie de ei, că în momentul acesta de exemplu e nevoie de oameni pe scheme de ajutor de stat. Dar să știți că oamenii care sunt acolo pe salariile exorbitante și oamenii care sunt în astfel de sinecuri nu se stresează prea mult cu munca, sunt acolo strict pentru a lua salariul”.

Marți, oficialul a anunțat că a trimis Corpul de control la CNIT, o companie de stat din subordinea Ministerului Economiei, care oferă cursuri de formare în turism. Controlul a relevat faptul că ani de zile angajații acesteia nu au făcut mare lucru fiind plătiți cu salarii fabuloase.