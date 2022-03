Uraganul Simona Halep, în turul 3 la Indian Wells! Victorie în 3 seturi cu Ekaterina Alexandrova. Ce a spus românca la final

Simona Halep (30 ani, locul 26 WTA) a obținut victoria în fața rusoaicei Ekaterina Alexandrova (27 de ani, 52 WTA) cu scorul de 6-2, 4-6, 6-2. Victoria i-a adus calificarea în turul 3 de la Indian Wells.

Meciul a debutat în forță, Simona Halep obținând break în mai puțin de 10 minute. A continuat să puncteze și părea de neoprit pe teren, câștigând destul de ușor game-urile pe propriul serviciu. A reușit să se impună și pe serviciu rusoaicei, conducând primul set cu 3-0. Simona Halep nu i-a dat mari șanse adversarei și a reușit să închidă primul set cu scorul de 6-2.

Setul secund a debutat în forță. Ekaterina Alexandrova s-a impus în fața româncei cu scorul de 6-4 şi s-a intrat în decisiv. În decisiv, Halep nu i-a mai dat nicio şansă adversarei. S-a impus în final cu 6-2, 4-6, 6-2.

„Vreau să mulțumesc tuturor celor care au venit și m-au susținut azi. E o plăcere să joc în fața voastră! Știam că va fi un meci greu, Ekaterina are lovituri plate și în forță. Am făcut ce aveam de făcut, abia aștept să joc meciul următor și sper să evoluez mai bine decât am făcut-o azi. Voi avea o zi liberă și vreau să mă bucur de ea momentan”, a spus românca la finalul partidei.

Simona Halep începe în forță Indian Wells

Cele două sportive au disputat meciul pe terenul 3 de la Indian Wells. Simona Halep a beneficiat de un prim tur liber, în timp ce Ekaterina Alexandrova a disputat un meci extrem de dificil contra Elvinei Kalieva, reușind în cele din urmă să obțină victoria cu scorul de 4-6, 6-2, 7-6 (7).

Simona Halep și Ekaterina Alexandrova s-au mai întâlnit pe terenul de tenis, bilanțul confruntărilor dintre ele fiind egal, 2-2. În turul trei de la Indian Wells Simona Halep o va întâlni pe câștigătoarea disputei dintre Claire Liu și Cori Gauff.