Simona Halep uimeşte pe toată lumea! Românca a făcut o mutare la care nimeni nu se aștepta. Ce antrenor şi-a ales

Simona Halep și-a găsit un nou antrenor după ce a renunțat la tehnicienii Adrian Marcu și Daniel Dobre. Din câte se pare, cea mai bună jucătoare de tenis din Româna va colabora cu Morgan Bourbon, un antrenor francez în vârstă de 29 de ani, după cum anunță prosport.ro.

Alegerea pe care a făcut-o Simona Halep pentru turneele din SUA

Decizia sportivei din Constanța de a lucra cu Morgan Bourbon în timpul turneelor WTA din Statele Unite ale Americii (SUA) a fost luată după ce în ultima perioadă parring partenerul ei a fost francezul Arnaud Restifo și s-a înțeles foarte bine cu el, după cum notează sursa citată.

Simona Halep a fost sfătuită de Patrick Mouratoglou, celebrul antrenor al Serenei Williams, să lucreze cu Morgan Bourbon. După ce va participa la turneele din America, în funcție de cum va decurge colaborarea în timpul acestor competiții, Simona va decide dacă va continua cu tehnicianul francez sau va renunța la serviciile sale. Morgan a jucat tenis, dar nu a avut anvergură. Cel mai sus în ierarhia mondială a ajuns pe locul 1.104. Cariera sa profesionistă a fost foarte scurtă, de trei ani, timp în care a câștigat aproximativ 5.000 de dolari.

El a fost angajat în anul 2018 de Patrick Mouratoglou la academia „Mouratoglou” de lângă Nisa. Cel mai bun prieten al său este jucătorului de tenis francez Benot Paire pe care l-a și însoțit, o perioadă, în circuitul ATP.

Ce spunea în luna februarie despre colaborarea cu un nou tehnician

„Nu am căutat un antrenor. Am un sparring (partner) de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine la aceste turnee, să ne cunoaștem. În 2013, am fost în această situație și am fost OK. Am mai multă experiență acum și cred că o să fiu OK. Clasamentul chiar nu contează în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă și să joc cât se poate de bine.

Internațional, sunt sigur că e cel mai bun antrenor (n.r. – Darren Cahill), nu vreau să compar pe nimeni cu el. Am lucrat șase ani cu el și este deosebit ca antrenor.

Vreau să văd cum este la aceste două turnee, apoi mă întorc acasă, apoi în plan este să merg la Academia Mouratoglou, că n-am mers niciodată. Este o provocare, o experiență și un lucru pozitiv, din punctul meu de vedere. Chiar sunt entuziasmată. N-am nicio presiune”, spunea Simona Halep în luna februarie.