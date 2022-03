Simona Halep, mutare impresionantă! Se antrenează la academia antrenorului Serenei Williams. Obiectivul imediat al româncei

Simona Halep a decis să se pregătească pentru următoarele turnee de tenis importante la academia lui Patrick Mouratoglou, din Biot, Franța, cea mai importantă din lume, scrie gsp.ro.

Sportiva în vârstă de 30 de ani, care a câștigat două turnee de la Grand Slam în carieră, anunțase după Australian Open că va urma o pregătire în Franța. Simona Halep este însoțită de întregul staff-ul, inclusiv Arnaud Restifo, partenerul de antrenament „împrumutat” de la Academia Mouratoglou.

„Săptămâna asta am pășit pentru prima dată într-o academie. Am fost norocoasă și am mers chiar la cea mai bună. Toată lumea de la Academia Mouratoglou este trup și suflet în fiecare zi. Le mulțumesc tuturor pentru că m-au primit într-un mod atât de călduros. M-am simțit de parcă aș mai fi fost aici în trecut”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

Turnee importante

Tenismena se pregătește pentru turneele de 1.000 de puncte din Statele Unite ale Americii. Între 9 și 20 martie va participa la Indian Wells, iar între 22 martie și 3 aprilie la Miami.

Simona Halep se antrează din greu și vrea să-și ia revanșa după ce laturneul de la Doha a fost eliminată în primul tur. Sportiva este acum pe locul 27 din clasamentul WTA. După cum a declarat chiar ea, Halep trebuie să schimbe tactica cu jucătoarele care lovesc mingea extrem de puternic.

„Trebuie să văd ce pot face împotriva acestor jucătoare, care lovesc foarte puternic. O să joc turneele pe care le joc mereu, am clasament destul de ok încă. Nu am ce să-mi reproşez, sunt sănătoasă, asta contează“, a spus Simona Halep.

Antrenor ales pe feeling

Sportiva a declarat la revenirea de la Doha că nu se grăbește să își aleagă un antrenor, dar că acest lucru se va întâmpla la un anumit moment. „Tot timpul am spus că antrenorul este foarte important, dar acum nu am un plan. Cu siguranţă o să apară un antrenor, pentru că e greu la acest nivel să fii singură. Nu trebuie să aşteptaţi, nu e un lucru vital. O să vină ziua în care îmi iau antrenor, vreau să-l aleg pe feeling. Darren are o jucătoare acum, nu se pune problema”, a declarat Simona Halep la revenirea în țară.