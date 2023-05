Un celebru prezentator TV a murit imediat după documentarul despre agresiunile asupra copiilor

Rolf Harris, fost campion de nataţie şi comandor al Ordinului Imperiului Britanic, era o personalitate foarte cunoscută în Regatul Unit. El a pictat un portret al reginei Elisabeta a II-a pentru cea de-a 80-a aniversare a suveranei şi a susținut un recital solo la Palatul Buckingham cu ocazia Jubileului de Diamant al acesteia, celebrat în 2012.

Rolf Harris a murit la vârsta de 93 de ani, moartea sa fiind confirmată marți după-amiază de un registrator de la Primăria Maidenhead. De asemenea, familia sa a declarat că Rolf „a murit pașnic înconjurat de familie și prieteni”.

A făcut parte din campania împotriva pedofiliei: „Copiii ştiu să spună nu”

Prezentator până în 1993 al emisiunii de desene animate Rolf’s Cartoon Club, el a înregistrat şi un mesaj video în cadrul unei campanii împotriva pedofiliei, intitulată „Copiii ştiu să spună nu”.

Rolf Harris a fost condamnat în 2014 la cinci ani şi nouă luni de închisoare pentru agresiuni comise între 1968 şi 1986 asupra a patru victime cu vârste cuprinse între opt şi 19 ani.

Sursa foto: Facebook

Prezentatorul TV a pledat nevinovat. Condamnarea lui a avut loc într-o perioadă marcată de scandalurile declanșate după cazul Jimmy Savile, un alt prezentator vedetă de la BBC, decedat în 2011 la vârsta de 84 de ani şi considerat de Scotland Yard drept „cel mai rău prădător sexual” pe care l-a avut Regatul Unit. Acesta acționa mai ales în spitalele pe care le cunoștea foarte bine în urma acțiunilor sale de caritate.

Moartea lui vine imediat după documentarul „Rolf Harris: Hiding In Plain Sight”

Filmul în două părți, care a debutat pe 18 mai, conține interviuri cu victimele sale la mai bine de un deceniu după arestarea și procesul prezentatorului TV din 2014. Rolf a fost găsit vinovat de 12 capete de acuzare și condamnat la cinci ani de închisoare. Starul căzut în dizgrație, ale cărui victime au fost două fete aflate la începutul adolescenței și prietena fiicei sale, a fost eliberat după trei ani de închisoare.

Fosta celebritate TV nu a mai vorbit în public de la eliberare. Cariera sa în televiziune a început în anii 50, când a lansat cântece precum Tie Me Kangaroo Down, Sport, Jake the Peg și Two Little Boys.

În anii ’60 și ’70, a devenit unul dintre cei mai celebri prezentatori TV, găzduind emisiuni precum Animal Hospital și Rolf’s Cartoon Club. Înainte de a fi dezvăluit adevărul despre agresiunile sale, a prezentat chiar și un scurtmetraj educațional în 1985 intitulat Kids Can Say No!, care avertiza copiii cu vârste între cinci și opt ani cum să se protejeze împotriva abuzului sexual, scrie express.co.uk.