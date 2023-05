Bărbatul cu cel mai lung nas din lume a murit la vârsta de 75 de ani. Turcul urma să fie supus unei intervenții chirurgicale

Mehmet Özyürek, bărbatul care a primit de trei ori titlul pentru cel mai lung nas din lume, a murit la vârsta de 75 de ani din cauza unui atac de cord. Turcul urma să fie supus zilele următoare unei intervenții chirurgicale. Lungimea nasului lui Mehmet era de 8,8 centimetri. Anunțul privind moartea lui Mehmet a fost făcut Guinness World Records.

„Guinness World Records a aflat cu tristețe că Mehmet Özyürek, mândru posesor al celui mai lung nas din lume, a murit la vârsta de 75 de ani”. Fiul lui Mehmet a spus despre tatăl său că a încercat să fie bun cu orice persoană pe care a întâlnit-o. „Tatăl meu a fost foarte bun la suflet, a încercat să nu jignească pe nimeni. Tatăl meu nu era împăcat doar cu nasul lui, ci și cu viața lui”.

Bărbatul a fost foarte mândru de nasul său, dar și de abilitățile sale de a simți anumite mirosuri. El a explicat că imediat cum intră în casă știe ce mâncare a fost gătită. „Simțul meu olfactiv este diferit de al altor oameni. Eu spun , iar ceilalți nu simt nimic. De exemplu, când intru în casă, îmi dau seama imediat ce fel de mâncare este gătit”, a spus Mehmet. Turcul a fost cunoscut în lumea întreagă nu numai pentru nasul său, ci și pentru pofta de viață pe care o avea.

Care este explicația lungimii nasului lui Mehmet Özyürek

Turcul a spus în repetate rânduri că îi place foarte mult nasul lu. Mehmet Özyürek a mers de mai multe ori la medic pentru a afla de ce nasul lui este atât de lung, dar nu a primit nicio explicație clară din partea specialiștilor. Prima dată când Mehmet a primit acest titlu a fost în 2001 în Los Angeles. Ulterior, el a fost numit, din nou, bărbatul cu cel mai lung nas din lume în 2010 pe platoul Lo Show dei Record din Italia. Ultimul titlu l-a primit în anul 2021.

„Îmi place la nebunie această trăsătură (nasul lung – n.r.). Lumii îi place, Guinness World Records îi place, bineînțeles, și soției mele îi place! Este o afecțiune genetică, din câte am înțeles. Nu a existat nicio explicație din partea medicilor, dar o am în familie, deci tatăl meu o are, unchii mei o au, eu o am”, a declarat Mehmet. Cel mai lung nas înregistrat în istorie i-a aparținuit englezului Thomas Wedders. Lungimea nasului acestuia era de 19 centimetri, informează Mediafax.