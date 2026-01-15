Unul dintre autorii crimei din cazul Adrian Kreiner, capturat în Indonezia. Costinel Zuleam va fi adus în România

Ancheta privind uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a înregistrat o evoluție importantă după ce Costinel Cosmin Zuleam, unul dintre cei trei autori ai crimei, a fost arestat în Indonezia. Bărbatul, condamnat în România la 30 de ani de închisoare, a fost localizat și reținut pe insula Bali, în urma cooperării dintre autoritățile române și cele indoneziene.

Zuleam se afla în urmărire internațională după ce a părăsit România imediat după comiterea faptei. Potrivit surselor judiciare, acesta și-ar fi schimbat înfățișarea pentru a evita identificarea, însă a fost în cele din urmă depistat de autoritățile locale. În prezent, el se află în custodia statului indonezian, urmând ca o instanță din această țară să decidă asupra procedurii de extrădare. După finalizarea demersurilor legale, Costinel Zuleam va fi adus în România pentru a-și executa pedeapsa.

Crima a avut loc în luna noiembrie 2023, în locuința lui Adrian Kreiner din Sibiu. Cei trei agresori au pătruns în casa omului de afaceri, l-au imobilizat și l-au supus unor acte de violență extremă. Victima a fost găsită ulterior în stare critică și a murit la spital, din cauza rănilor grave suferite în urma atacului.

În același dosar, ceilalți doi inculpați, Marian-Cristian Minae și Laurențiu Ghiță, au fost judecați și condamnați de Tribunalul Alba la închisoare pe viață, fiind găsiți vinovați de omor calificat. Costinel Zuleam a primit o pedeapsă de 30 de ani de detenție, instanța reținând rolul său în comiterea faptei.

Pe lângă pedepsele penale, judecătorii au stabilit și despăgubiri civile importante. Fiica lui Adrian Kreiner urmează să primească 300.000 de euro daune morale, iar fosta parteneră a victimei, suma de 150.000 de euro. De asemenea, inculpații sunt obligați la plata daunelor materiale stabilite de instanță, iar ceasurile de valoare sustrase în noaptea crimei vor fi returnate fiicei omului de afaceri.

Arestarea lui Costinel Zuleam în Indonezia reprezintă un pas decisiv pentru finalizarea acestui caz și pentru punerea în executare a tuturor pedepselor dispuse de justiția română.

Potrivit autorităților, aducerea lui Costinel Zuleam în România va avea loc după finalizarea procedurilor judiciare din Indonezia, conform legislației internaționale în vigoare. Până la luarea unei decizii definitive privind extrădarea, acesta rămâne în custodia autorităților indoneziene, urmând să fie prezentat în fața instanței competente, care va analiza documentele transmise de statul român și va stabili pașii următori în cadrul procedurii legale.