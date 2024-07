Monden UNTOLD 2024. Artiştii şi DJ-ii care vor urca pe cele opt scene ale festivalului







România. UNTOLD 2024. Potrivit organizatorilor, Irina Rimes va cânta în prima zi la festival, pe mainstage, iar trupa Vama va urca a doua zi pe scenă în deschidere la Lenny Kravitz. Festivalul se va desfășura în perioada 8-11 august la Cluj. Vor fi prezenți peste 250 de artiști din România și internaţionali.

UNTOLD este considerat unul dintre cele mai bune festivaluri din lume. În fiecare an, iubitori de muzică au șansa de a asculta artiștii preferați. Festivalul de la Cluj a intrat în Global Festival Index, și este considerat unul dintre cele mai reușite festivaluri la nivel global, ocumând locul trei.

La cea de-a 9-a ediție UNTOLD aduce cele mai faimoase nume din industria muzicală, cum ar fi: Lenny Kravitz, Sam Smith, Louis Tomlinson, Burna Boy, Tom Grennan și cei mai mari DJ ai lumii: Swedish House Mafia, Martin Garrix, FISHER, Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Carl Cox, Black Coffee sau Solumun.

UNTOLD a devansat festivaluri celebre precum ULTRA Music (Miami), Glastonbury, EDC Las Vegas, Lollapalooza, Sziget, Amsterdam Music Festival, Sunburn, Burning Man, Parookaville și Mysteryland.

Anul acesta românii vor putea asculta artişti şi DJ din întreaga lume. Pentru prima dată vor urca pe Cluj-Arena Lenny Kravitz, Sam Smith, Burna Boy, Louis Tomlinson, Tom Grennan, Milky Chance, Irina Rimes, Vama, Swedish House Mafia, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Timmy Tru.mpet, Steve Aoki, Lost Frequencies, Purple Disco Machine, Salvatore Ganacci, Mahmut Orhan, Nicky Romero, Tujamo, Blasterjaxx, Jaxomi, Zerb, Jax Jones, DJ Bliss, Partydul Kiss FM, Almud.

Stilul techno, pe Scena Galaxy cu Black Coffee

De asemenea, pe Scena Galaxy, casa techno a festivalului UNTOLD, va oferi fanilor seturile propuse de Black Coffee, Carl Cox (Hybrid Live Set), FISHER, Solomun, Stephan Bodzin, Sara Bluma, Nusha, Cezar, Prâslea, Mihigh, Priku b2b Arapu, SIT, Gordo, Deaf Jules, Mahony, Persic, Grigoré, Charlie, Peredel, Marwan Dua, Akos şi brazilianul Alok cu un Special Show.

Noul concept Galaxy BackStage Pass va oferi fanilor, în cele patru zile de festival, o experienţă VIP exclusivistă. Anul acesta fanii Galaxy vor avea posibilitatea de a se bucura de artiştii preferaţi chiar de pe scenă. Pachetul Galaxy BackStage Pass poate fi achiziţionat de pe untold.com.

UNTOLD 2024: Drum’n Bass şi Dubstep pe Scena Alchemy

La festivalul UNTOLD de anul acesta se va putea asculta trap, hip-hop, drum’n’bass sau dubstep, până la genuri experimentale. Scena Alchemy este pregătită pentru cei mai cunoscuţi artişti naţionali şi internaţionali, printre aceștia se află Aerozen, Alex Super Beats, Andy C, Azteca, Bad & Boujee, Calinacho, Candyboii X Solomon, Deliric X Silent Strike With Muse Orchestra, Doc, Dub Fx feat. Woodnote, Faust, Funky Drop, Grasu XXL, Guess Who, Hvnds, Ian, Idk, Jeru The Damaja, Killa Fonic, K-LU b2b Zo, Macanache, Macky Gee, Marko Glass ft. Bvcovia, M.G.L., Netsky, Og Eastbull, Oscar, Phunk B, Puya.

Pe scena Fortune iubitorii de muzică vor admira stilul trance

UNTOLD 2024. Scena Fortune este destinaţia perfectă pentru toţi fanii stilului trance care doresc să se bucure de o experienţă uplifting în cadrul festivalului UNTOLD, alături de: Ahmed Helmy, Ahmed Romel, Airwave, Alex M.O.R.P.H., Artento Divini, Asteroid, Avao, Ben Gold, Bogdan Vix, Cold Blue, D-Block & S-Te-Fan, Daxson, Dim3nsion, Dj T.H., Exolight, Factor B, Giuseppe Ottaviani, Hel:Sløwed, Indecent Noise, John O'Callaghan, Laura Van Dam, Luke Bond, Maddix, Markus Schulz, Nifra, Nikolauss, Omar Sherif, Ontune, Paul Denton, Philippe El Sisi, Ram & Richard Durand Pres. Digital Culture, Roger Shah, Ruben De Ronde, Somna, Suncatcher, Sunny Lax, Talla 2xlc Pres. Rraw!, Tekno, The WLT, Tim Clark, Xijaro & Pitch.

Zona de Deep house, cu Tech şi Chill House

Iubitorii de deep house, tech house şi chill house se vor bucura de show-uri magice la scena Daydreaming, alături de: Arapu b2b Priku, Bora Uzer, Day Dreamers (Marwan Dua, Dub Fx, Woodnote), Giz, Glauco Di Mambro, Guy Gerber, Henrik Schwarz Live, Hraach Live, Igor Marijuan, Jan Blomqvist, Julian M, Maga, Marwan Dua, Mihai Popoviciu, Oceanvs Orientalis, Paax (Tulum), Powel, Rampue Live, Rhem, Rodriguez Jr. Live, Sarah Kreis, Satori, Sébastien Léger b2b Tim Green, Sarah Kreis, Seen Vybe, Shimza, Stavroz Dj Set, Three Less One, Tooker Live, Viken Arman b2b Matthew Dekay, Vizan, Yokoo b2b Nico Stojan.

UNTOLD 2024: Andreea Esca și Otravă pe Scena Time

Un concept imersiv unde nu există noţiunea de spaţiu ori timp, scena Time este locul care te invită la o călătorie printre clepsidre şi hărţi stelare, este tărâmul minunilor atemporale.

Anul acesta la această scenă vor ajunge: Aaron Sevilla, Adrian Eftimie & Dj Optick, Adrien b2b Imen, Alex Twin, Alexandru Demeter (Untold Creators), Alb Who b2b Du Mad, Andor Gabriel b2b Arias, Andre Rizo, Andreea Esca & Otrava, Andrew Dum, Andrew Maze b2b Belle, Chapter 47, Dj Dark & Mentol, Hvmza, Jay Ko b2b Mike Kross, John Trend, Karol Diac, Laura Giurcanu b2b 4awl, Mademoiselle Sabah, Manuel Riva b2b Dj Andi, Marius Onuc b2b Elchinsoul, Marko Di b2b Sasu, Pascal Junior, Paul Damixie b2b Moonsound, Peppe Citarella, Rbor b2b Adrian Saguna, Rhum G b2b Deny, Sezer Uysal, Simone Vitullo, Vladimir.

Scena Retro cu Bobonete, Fly Project şi Shurubel

Scena Retro Fantesia este locul unde viitorul face o călătorie nostalgică, dedicată fanilor care găsesc bucurie în amintiri împreună cu: Aurik & Pelin, Bobonete, Dan T & MC Zedho, DJ Cosmin Nadasan, Fly Project, Gringo, Pappa M & Mc Dylma, Pixar Stelar, Shurubel.

Aflată în inima festivalului, Scena Tramvai oferă o platformă pentru artişti locali şi internaţionali. Aici vor fi: AWL, Albin Kaczka, Alex Tripon & Mc Shuthy, Andrew Ickx, Aurik & Pelin, BIPOLVR, Candino D, CDJ Cristian-Daniel, Celavi, Cristian B, Dacian T., DJ Fo-K, Dj Junior, DJ Mă-Ta, DJ Pici, Draos, Eddy Ianceu, Graziano, Kamil, Los Vagabondos, Marc Rayen, Mircea Ivan, NRB b2b BRN, Puri, Serginio & Lucas, Simea, Underr, Villain, Yoyo, potrivit news.ro.