Gigi Becali îl critică pe Florian Coldea pentru apariția la Untold Dubai. Ce l-a deranjat pe finanțatorul FCSB

Gigi Becali a comentat scandalul momentului de la Untold Dubai. Tot românul a aflat că Sergiu Diacomatu, fostul șef ANRP a turnat un pahar de băutură peste generalul Florian Coldea. Patronul FCSB a spus despre fostul șef SRI că l-a mâniat pe Dumnezeu cu apariția sa.

Patronul FCSB a comentat, într-o intervenție publică, apariția lui Florian Coldea la petrecerea de la Untold Dubai. Gigi Becali, în vârstă de 63 de ani, l-a criticat pe generalul mai tânăr cu 10 ani, pentru că a mers la petrecere. El i-a

„Eu n-am fost nici eu ușă de biserică, am umblat și eu pe colo, pe colo. Dar acum are și el o vârstă, chiar la 53 de ani, ce să cauți în club de noapte la Dubai? Te duci cu familia, la plajă, dar ce să cauți în club de noapte, cu regina de la droguri? Pai ăla mai poate să fie om? Păi dacă îmi spui mie că îmi dai un milion și imi zici să ma duc acolo și dacă nu mă bați, zic să-mi dai bătaie. Am intrat și eu, dar la 30 de ani, nu la 50. Acolo nu sunt oameni de 50 de ani, decât 2-3 nebuni”, a spus Gigi Becali în intervenția sa.