Lenny Kravitz urcă pe scena Untold 2024. Misterul din jurul concertului de la Cluj

Lenny Kravitz, unul dintre cei mai influenți muzicieni ai acestor ani va urca pe scena festivalului Untold din Cluj Napoca. Artistul a obținut patru premii Grammy consecutiv, iar de curând a primit o stea pe Hollywood Walk Of Fame.

Festivalul Untold 2024 este programat să se desfășoare în perioada 8-11 august, în Cluj-Napoca, conform tradiției. Iar organizatorii au invitat o garnitură spectaculoasă de muzicieni de top. Între aceștia se află și Lenny Kravitz care își va lansa un nou albul în luna mai.

Lenny Kravitz, cap de afiș la Untold 2024

Cunoscutul muzician este singurul artist care a obținut patru premii Grammy consecutiv la categoria „Best Male Rock Vocal Performance” pentru muzica sa. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care organizatorii festivalului Untold au decis să-l invite la Cluj Napoca. Lenny Kravitz a mai fost în România, în urmă cu cinci ani.

Pe lângă hiturile deja cunoscute, participanții la festival vor asculta și piese de pe noul său album. „Blue Electric Light” urmează să fie lansat pe 24 mai.

„Considerat unul dintre cei mai importanți artiști rock ai timpurilor noastre, Lenny Kravitz nu este doar un artist versatil, este un muzician genial, renumit pentru abilitățile excepționale în zona muzicii rock, funk și soul. Cu un mix eclectic de rock, influențe retro și pop, el a reușit să redefinească peisajul muzical încă din anii '90 și să devină o prezență iconică în industria muzicală”, au arătat organizatorii festivalului.

Misterul din jurul concertului de la Cluj Napoca

Organizatorii festivalului nu au dorit să dezvăluie data la care va urca pe scenă cunoscutul artist. Aceștia au evitat să dea foarte multe detalii legat de concertul lui Lenny Kravitz. În schimb, au subliniat locul pe care îl ocupă muzicianul în galeria celor mai influenți artiști ai acestor vremuri.

„În ultimii ani, Lenny Kravitz și-a reinventat și redefinit constant sunetul și imaginea artistică. De la influențe rock clasice, la experimente funk și soul, el a demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare la schimbare. Este scriitor, producător, actor, fashion designer, dezvoltator și a câștigat patru premii Grammy, patru ani la rând, iar în 2024 a fost recompensat cu Recording Academy Global Impact Award, un trofeu acordat artiștilor care au avut un impact semnificativ în industria muzicală internațională“, au mai precizat organizatorii Untold.

Lenny Kravitz este un muzician renumit pentru abilitățile excepționale în zona muzicii rock, funk și soul. În cariera sa a demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare la schimbare. De-a lungul anilor a avut colaborări cu mari nume precum Michael Jackson sau Madonna, dar și cu Jay-Z, Pharrell Williams sau Peggy Gou.

Lenny Kravitz a obținut patru premii Grammy

Single-ul „Fly Away” i-a adus artistului primul premiu Grammy. Ulterior, cu versiunea cover pentru „American Woman”, de pe coloana sonoră a filmului „Austin Powers: The Spy Who Shagged Me”, a obținut al doilea trofeu.

Lenny Kravitz a intrat în topul „100 Greatest Artists of Hard Rock”, iar albumele sale au fost vândute în peste 40 de milioane de exemplare în întreaga lume.

Artistul rămâne unul dintre cei mai respectați din aceste vremuri, cu o carieră remarcabilă care a influențat și inspirat generații întregi de muzicieni. Din acest motiv a fost inclus în lista marilor artiști nominalizați pentru „Rock and Roll Hall of Fame” în acest an.

Festivalul Untold 2024 se programat pentru perioada 8-11 august, în Cluj-Napoca. Organizatorii au pregătit un lineup impresionant. Au fost incluși artiști și DJ de top la nivel global. Este vorba despre Sam Smith, Swedish House Mafia, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Alok, Timmy Trumpet, Lost Frequencies, Purple Disco Machine.