Untold 2024. Primele nume confirmate. Va evolua un artist cu cinci premii Grammy 

Untold 2024. Festivalul va fi în perioada 8-11 august 2024. Pe lângă cei mai mari DJ din lume, organizatorii spun că anul 2024 va aduce artiști în premieră. Organizatorii festivalului au anunțat deja primele nume confirmate pentru cea de-a noua ediție.

Untold 2024. Sam Smith şi Swedish House Mafia, în premieră la Cluj- Napoca

Aceştia promit o experiența memorabilă pentru sutele de mii de fani. Sam Smith este singurul artist care a reușit să facă legătura dintre muzica soul și pop. Acest lucru i-a oferit vizibilitate și i-a adus un Oscar, un Golden Globe și cinci premii Grammy, la cele mai importante categorii: Best Pop Vocal Album, Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year.

Sursa foto: Facebook

Pentru prima dată pe scena principală a unui festival din România, membrii Swedish House Mafia vor evolua pe Cluj-Arena pentru cel de-al nouălea capitol al magiei Untold 2024.

Swedish House Mafia este unul dintre cele mai puternice act-uri din muzica electronică. Axwell, Sebastian Ingrosso și Steve Angello sunt definiția a ceea ce înseamnă un supergrup de DJ, pionieri EDM și figuri relevante în genul progressive house.

Sursa foto: Facebook.

Cu un background incredibil, cei trei au reușit să schimbe jocul în cultura dance și au inspirat generații de producători.

Untold 2024. Cât costă biletele

Organizatorii festivalului au anunţat că vor fi patru zile magice de festival. Abonamentele generale pentru cea de-a noua ediţie a festivalului Untold 2024 pornesc de la 249 de lei şi pot ajunge până la 897 de lei pentru toate cele patru zile de festival.

În schimb, pachetele Combo Untold + Massif pornesc de la 1052 de lei, potrivit site-ului untold.com

Sute de fani ai muzicii vor putea să se bucure la experienţa Untold 2024, timp de patru zile și patru nopți, de artiștii lor preferați, dar și de live acts la show-uri EDM, pop, house, techno, tech-house, deep house, drum&bass, dubstep, grime, hip-hop, trip-hop, trance, tribale.