Universitatea de Vest și Inspectoratul Școlar, fără internet, după acțiunea primarului Nicolae Robu de tăiere a cablurilor

Universitatea de Vest, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, mii de firme și alte mii de familii au rămas fără internet, de luni seara, după ce Primăria Timișoara a declanșat acțiunea ”Ghilotina” de retezare a tuturor cablurilor de date care sunt suspendate prin oraș.





Rectorul UVT, Marilen Pirtea, a confirmat pentur EvZ că instituția pe care o con duce ”nu are internet”.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a rămas fără internet, situație care îngreunează mult activitatea dascălilor. Marți are loc simularea probei la Limba Maternă a Bacalaureatului. În plus, ISJT este în plin proces de efectuare a înscrierilor în clasa pregătitoare. De asemenea, Liceul ”Carmen Sylva” nu are internet marți dimineața. Iar ăn aceeași situație se găsește și Institutul Francez, aflat pe aceeași stradă. Pentru ca activitatea instituției să se poată desfășura în con tinuare, informaticianul a comutat datele pe linia de telefon.

Și Universitatea Politehnica este parțial afectată, în sensnul că telefoanele fixe, operate de Viodafone, nu mai funcționează pe relația cu exteriorul, ci doar intern.

Centrul Timișoarei a rămas, de luni noaptea, fără internet și semnal pe cablurile TV, după ce Primăria a început tăierea cablurilor aeriene. Acțiunea a început în jurul orei 20,00, fiind condusă de primarul Nicolae Robu.

Edilul însuși a urcat într-o nacelă în zona Catedralei Mitropolitane și a tăiat, cu mâna lui, primele cabluri, reducând accesul timișorenilor care locuiesc în centrul urbei, la internet. Robu a explicat că măsura face parte dintr-o campanie, promisă de mai mulți ani, aceea de a elibera Timișoara de inesteticele cabluri aeriene.

