Universitatea Cluj, victorie la limită cu Hermannstadt. Oamenii lui Sabău sunt pe loc de play-off

Universitatea Cluj a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 22-a a Superligii de fotbal.

Sibienii au reuşit să deschidă scorul prin Alessandro Murgia (62), din recentrarea lui Daniel Paraschiv. A fost primul gol al italianului în Superliga României.

”U” a egalat la scurt timp, prin Alexandru Chipciu (65), cu un şut din interiorul careului, iar golul victoriei a fost marcat de Daniel Popa (77), după o pasă de excepţie furnizată de Dan Nistor.

Universitatea Cluj a urcat pe loc de play-off

FC Hermannstadt a obţinut un singur punct în ultimele trei etape. ”U” venea după două eşecuri consecutive fără gol marcat.

În tur, scorul a fost egal, 2-2. Clujenii sunt pe locul al 6-lea al clasamentului, cu 32 de puncte. Pe 7 este Farul Constanța, cu 30 și pun meci mai puțin disputat. Hermannstadt este pe 8, cu 29 de puncte.

FC Universitatea Cluj – AFC Hermannstadt 2-1 (0-0), Cluj Arena – Cluj-Napoca

Au marcat: Alexandru Chipciu (65), Daniel Popa (77), respectiv Alessandro Murgia (62).

Arbitru: Sebastian Colţescu; arbitri asistenţi: Valentin Avram, Ionuţ Marius Bobe (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Daniel Mitruţi (Craiova)

Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) – CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) – LPF.

sursa: Agerpres

Măldărășanu vrea ca sibienii să se revanșeze runda viitoare

Marius Măldărășanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, nu și-a ascuns dezamăgirea după eșecul de sâmbătă.

„Etapa viitoare trebuie să câștigăm. Nu vreau să mă plâng, dar normal că nu-mi convine. Nu am putut să folosim cei doi jucători veniți, am lucrat cu ei, dar asta e, am pierdut jucători și pe prima parte a campionatului, acum, normal că e greu. Să dea Dumnezeu să fie bine, dar pe antrenor îl țin doar rezultatele.

Trebuie să scoatem 100% de la staff și de la jucători. Sota a intrat foarte bine, mă așteptam mai mult de la Bucuroiu. Vrem mai mult de la ei, noi doar îi ajutăm să devină fotbaliști”, a spus Măldărășanu la Digi Sport.

Tehnicianul Universității, Ioan Ovidiu Sabău, a vorbit despre achizițiile pe care le va mai face, în această iarnă, echipa sa.

„Vor mai veni jucători. Va mai veni un atacant în următoarele zile. Avem nevoie de concurență. Daniel Popa a fost cel mai în formă în Antalya, ne bazăm pe el, are foarte multe goluri înscrise, dar poate mult mai mult”.