Farul are o probabilitate implicită de 33% pentru a se impune în fața oltenilor. Pe de altă parte, oaspeții, aflați pe locul al doilea în ierarhia competițională, au o probabilitate de 40% să plece cu victorie din Ovidiu. Probabilitățile sunt reflectate de cotele afișate de sponsorul oficial al competiției.

Universitatea Craiova are 4 victorii și 2 egaluri în acest sezon, poziționându-se astfel pe locul doi, la un singur punct distanță de liderul clasamentului, FCSB. Acesta din urmă a avut un parcurs impecabil, reușind să câștige toate cele 5 partide jucate până acum.

În contrast, Farul, cu titlul de campioană în palmares din sezonul trecut, se află pe locul 10, având în cont doar 6 puncte obținute din 5 etape. Acesta este un fapt surprinzător, având în vedere performanțele obținute anul trecut de trupa lui Gică Hagi. Forma slabă a echipei este, în mare parte, atribuită atenției sporite acordate calificărilor în grupele Europa Conference League, acolo unde Farul o va întâlni în play-off pe campioana Finlandei, HJK Helsinki.

După eșecul consemnat pe terenul celor de la Rapid, Ionuț Larie și-a exprimat nemulțumirea legată de performanțele actuale ale echipei sale: „Multe goluri primite. Anul trecut am fost cea mai bună apărare. Trebuie să analizăm cu staff-ul și să vedem ce se întâmplă. Nu am putut mai mult în seara asta. Am fost dezastruoși,” a menționat experimentatul stoper.

Gică Hagi a subliniat și el problemele din defensivă și a sugerat că echipa sa ar putea fi afectată de împărțirea atenției între campionat și cupele europene: „Pierzi trei meciuri la rând și normal că îmi pun un semn de întrebare. Vreau ca și ei să își pună, că eu am pus mai demult. Le-am atras atenția și poate că e prea mult să fim și în Europa, și în campionat.”

Pentru a se pregăti adecvat pentru duelul retur cu Helsinki, Gică Popescu a dorit să amâne meciul cu Universitatea Craiova. Cu toate acestea, această solicitare a fost refuzată de către oficialii echipei Craiova. Popescu a subliniat că dacă ar fi fost în locul oltenilor, ar fi acceptat amânarea, având în vedere interesul general al fotbalului românesc.

„Până la urmă este o chestiune prin care beneficia și Craiova. Dacă noi mergem în Conference, s-ar putea să îi ajutăm și pe ei dacă vor ajunge în viitor în calificări. Deci meciul nu va fi amânat. Noi dacă vom fi în locul lor vom amâna meciul, ne gândim la echipele din România și la fotbalul românesc”, a spus Gică Popescu, la Fotbal Club.

De cealaltă parte, Laurențiu Reghecampf, antrenorul echipei Universitatea Craiova, a fost nemulțumit de jocul echipei sale în prima repriză din meciul cu UTA Arad, chiar dacă echipa sa s-a impus cu scorul de 3-0.

Pe lângă asta, Reghecampf dorește să aducă întăriri la echipă, pentru a avea un loc suficient de cuprinzător, întrucât este firesc să mai apară și accidentări: ”Eu cred că ne-ar mai trebui 1-2 jucători pe anumite poziții, în cazul în care vor exista accidentări. Trebuie să fim acoperiți foarte bine pe toate pozițiile. Discutăm. Până când se termina perioada de transferuri, vom avea timp să realizăm aceste mutări”, a declarat Reghecampf.