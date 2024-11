EVZ Special Care sunt tendințele electorale? Vladimir Ionaș: „Simion are cel mai mare procent, peste 90% din electoratul AUR îl votează”. Video







În cadrul unei noi ediții a podcastului „Hai Live cu Turcescu” de pe canalul de YouTube „Hai România”, au fost prezenți jurnaliștii Dan Andronic, Robert Turcescu, Mirel Curea, dar și sociologul Vladimir Ionaș și Cristian Diaconescu, candidat independent la alegerile prezidențiale. Aceștia au explicat în cadrul ediției de astăzi sondajul comandat de EVZ și realizat de CIRA. De asemenea, ei au adus în discuție și anumiți candidați la alegeri printre care George Simion.

Sondajul a vizat părerea românilor cu privire la alegerile prezidențiale, de la candidatul favorit până la partidul care le inspiră cea mai mare încredere. Sondajul a fost realizat pe 1.150 de respondenți, în perioada 1-6 noiembrie 2024, prin metoda Face-to-Face.

Cu cine votează românii?

Sociologul Vladimir Ionaș a spus că un procent de 14% dintre participanții la sondaj încă nu au o opțiune clar definită în ceea ce privește candidatul cu care vor vota. Totuși, acest lucru este posibil să se vadă în următorul sondaj, în special după victoria lui Donald Trump de la alegerile prezidențiale din SUA.

„Acum aștept să văd în următorul sondaj dacă din aceștia un procent important își vor asuma și vor spune un anumit candidat. Eu mă aștept ca o parte dintre ei să fie votanți George Simion, care nu doresc să recunoască acest lucru”, a susținut sociologul.

Lasconi și Simion, creștere în sondaje

Totuși, acest lucru ar putea dezechilibra situația de la alegeri. George Simion a avut în ultima perioadă un trend ascendent în ceea ce privește susținerea românilor. Aceeași situație se regăsește și în cazul Elenei Lasconi. „Sunt singurii candidați care au avut o creștere semnificativă. Restul au fluctuat. Ciolacu are o parte mică din electorat, undeva la 5-10% din electoratul PSD, care nu-i acordă votul, cel puțin nu în sondajele de opinie. Ciucă are aproape 15% care nu-i acordă votul din electoratul PNL. Simion are cel mai mare procent, peste 90% din electoratul AUR îl votează”, a adăugat Vladimir Ionaș.

Sociologul a vorbit și despre voturile pe care le-ar fi primit Diana Șoșoacă. Mai exact, ce candidați va susține electoratul său pe mai departe. Dintr-un procent de 9%, cea mai mare pondere s-ar fi dus către George Simion, 2% către Elena Lasconi, iar restul de 2% nu ar mai fi votat. Totuși, exista posibilitatea ca acest proces să ajungă la unul dintre candidații la prezidențiale Cristian Terheș sau Călin Georgescu.

Cât de importante sunt sondajele de opinie?

Întrebat în timpul podcastului dacă un sondaj poate manipula intenția de vot, Vladimir Ionaș a răspuns negativ. „Eu nu sunt convins că poți manipula. Există această teorie. Eu, personal, nu cred că sondajele de opinie, mai ales în aceste momente în care încrederea în ele este extrem de scăzută, pot avea un astfel de efect în care să demobilizeze masiv electoratul unui candidat. Să mobilizeze poate, dacă îl folosește partidul din perspectiva strategiei politice interne. În campania electorală, partidele nu ar trebui să publice sondajele, ci să le folosească”, a transmis în cadrul podcastului.

În privința lui Ciucă, chiar dacă nu a existat o creștere, în toate sondajele realizate acesta a ieșit pe locul doi. Cristian Diaconescu a transmis în cadrul podcastului că acesta crede în sondajele de opinie, chiar și cu marjele de eroare.

Pe cine ar paria Vladimir Ionaș?

Sociologul Ionaș a explicat că depinde de subiect dacă „întâmplările senzaționale” vor muta electoratul de la o tabără la alta. „Povestea cu Rusia în cazul lui George Simion nu îl afectează pentru că este deja fumată. Pe Simion dacă vrei să-l ataci ca partid, drept contracandidat, trebuie să-l atragi pe chestii concrete. Dacă aș paria mâine rațional și logic, Ciucă având un partid mare în spate intră în turul doi. Dacă aș paria emoțional, aș paria pe Simion. De cele mai multe ori, politica nu are legătură cu rațiunea, iar votul în niciun caz”, a completat sociologul.

În completare, Vladimir Ionaș a spus că ar trebuie să fie un semnal de alertă pentru Ciolacu și Ciucă faptul că 60% din electoratul cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani îi votează pe George Simion și pe Elena Lasconi. „Ar trebui să realizezi că ai o mare problemă în a te adresa unei mari părți a populației. Văd că nu o fac nici pe ultima sută de metri. Nu există mesaje ale principalelor două partide din România către această categorie”, a transmis Ionaș.

Întregul podcast poate fi urmărit aici.