Politica Dezvăluiri șocante despre George Simion. „Mi-a deschis ușa în chiloți și în pat era șoferul dânsului”







Diana Șoșoacă, lidera SOS, a făcut, astăzi, câteva declarații explozive. Ea l-a acuzat pe George Simion că ar fi omul serviciilor secrete și că nu ar fi "prea straight", cu trimitere la orientarea sexuală a acetuia.

Diana Șoșoacă l-a mitraliat pur și simplu pe candidatul AUR la prezidențiale. Lidera SOS afirmă că acesta ar avea leăguri cu Rusia și că el este cel care, de fapt, ar deține fermele de troli atât de vehiculate în această perioadă.

Inclusive fermele de troli îi aparțin

"Eu sunt siderată că cineva îl lasă pe Simion să candideze. Inclusive fermele de trolli îi aparțin domnului Simion și le vinde celorlalți candidați. A fost unul dintre subiectele din cauza căruia m-am certat cu el", a declarat Diana Șoșoacă despre George Simion.

Europarlamentara a mai afirmat că serviciile secrete îl "apără foarte mult pe domnul George Simion": "Mereu când vorbesc de el, asta este, rămân fără semnal".

Despre fermele de troli, Diana Șoșoacă spune că acestea funcționau, încă din 2020, "într-o casă veche, în spatele sediului partidului, unde avea 50 de cetățeni moldoveni care erau plătiți cu aproximativ 5000 de euro pe lună".

Seria dezvălurilor șocante a continuat. Lidera SOS afirmă că există inclusiv o legătură între generalul Florian Coldea și George Simion.

"George, cine e la ușă?"

Diana Șoșoacă a continuat cu câteva acuzații de-a dreptul șocante. Ea spune că George Simion nu e "prea straight". Europarlamentara susține chiar că l-a prins în fapt.

"Am luat și eu o camera și mi-au dat o camera zid în zid. Era vreo 12 noaptea. Trebuia sa rezolv o situație, trebuia să plec spre Iasi, am bătut la ușă, mi-a deschis ușa în chiloți și în pat era șoferul dânsului. Șoferul a spus: George, cine e la ușă. M-a rugat să nu vorbesc despre asta. Când candidezi la acesta funcție, nu ai cum să minți că ești credincios și faci ditai nunta și botezul", a declarat Diana Șoșoacă.

Ciolacu, aranjament cu AUR

Europarlamentara a denunțat și o înțelegere PSD-AUR pentru turul al doile al alegerilor prezidențiale.

"Domnul Ciolacu are un aranjament cu Simion și AUR. Când am reușit sa bag AUR in Parlament, George Simion a fost surprins când s-a întâlnit cu Dâncu, m-a chemat si pe mine. George mi-a spus ca am intrat în Parlament și trebuie să jucăm după regulile lor", a spus ea.

Diana Șoșoacă a mai afrimat că "AUR este făcut la comanda Serviciilor Secrete".

"AUR la acest moment este un grup infracțional organizat cu afaceri ilegale, cu serviciile secrete din Ucraina. Membrul AUR prins cu droguri, cu arme la intrarea în Parlament. Despre asta de ce nu se vorbește la nivel european?", a mai declarat ea.