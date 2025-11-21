Universitarii israelieni, transformați în ținte de un site anonim, care oferă recompense pentru uciderea lor

Un site aparținând unei organizații care se autodefinește drept anti-sionistă a publicat anunțuri în care oferă recompense financiare pentru uciderea unor academicieni israelieni, prezentând totodată profiluri detaliate ale celor vizați, potrivit Jerusalem Post.

Informațiile au atras atenția instituțiilor academice și a experților în securitate, din cauza caracterului explicit al apelurilor la violență și a volumului mare de date personale afișate.

Potrivit informațiilor publicate pe site‑ul „Punishment for Justice Movement”, organizația oferă „50.000 de dolari pentru uciderea unui academic israelian vizat” și „100.000 de dolari pentru uciderea unor «ținte speciale»”, conform textului prezentat de grup.

În plus, sunt menționate sume de „1.000 de dolari pentru montarea de anunțuri în fața locuințelor țintelor”, „5.000 de dolari pentru informații despre acestea” și „20.000 de dolari pentru incendierea vehiculelor sau locuințelor”, toate aceste elemente fiind prezentate pe site sub forma unei liste de „recompense”.

Organizația mai afirmă că susținătorii pot „înregistra un cont pentru comunicare securizată cu scopul discutării contractului”, o formulare inclusă în mod explicit pe platformă.

Pe aceeași pagină sunt listate numele şi apartenențele academice ale mai multor cadre universitare din Israel și din alte țări. Site‑ul menționează instituții precum Ben-Gurion University of the Negev, Technion – Israel Institute of Technology, Weizmann Institute of Science, Hebrew University of Jerusalem, Tel Aviv University, precum și universități din afara Israelului, inclusiv Harvard University și European Organization for Nuclear Research (CERN).

În textul publicat de grup se afirmă că unii dintre cei enumerați „locuiesc în afara Israelului, inclusiv în Statele Unite ale Americii”.

De asemenea, site-ul conține o secțiune dedicată așa-numitelor „ținte speciale”, între care sunt menționați Daniel Chamovitz, Shikma Bressler și Daniel Zajfman, pentru care sumele oferite sunt mai mari.

Organizația își argumentează acțiunile prin afirmația că academicienii vizați ar fi „ținte legitime ale mișcării” („legitimate targets for the movement”) pentru că, potrivit textului grupului, aceștia „folosesc cunoștințele lor pentru a ucide oameni nevinovați și copii prin răspândirea de arme de distrugere în masă către armata israeliană”.

Într‑un mesaj amplu publicat pe site, grupul afirmă că ar fi transmis „avertismente” celor vizați în ultimele luni, cerându‑le să „abandoneze activitățile criminale” și să înceteze colaborarea cu armata israeliană.

Potrivit textului afișat, deoarece aceste avertismente ar fi fost „ignorate prin interese financiare și personale”, persoanele în cauză „au fost alese drept ținte legitime pentru mișcare”.

Declarația continuă cu formularea:

„Mișcarea, cu participarea gânditorilor și aliaților săi, lucrează pentru eliminarea acestor obiective și distrugerea tuturor intereselor lor în întreaga lume”, susțin reprezentanții grupului.

Site‑ul ar fi fost creat în luna august și utilizat activ începând din septembrie, potrivit informațiilor publicate de organizație.

Listarea de academicieni, inclusiv din afara Israelului, precum și apelurile la violență, au determinat monitorizarea fenomenului de către instituții de securitate cibernetică și organizații internaționale care urmăresc radicalizarea online