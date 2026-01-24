Unirea Principatelor - cum s-a văzut de pe scena teatrelor, la televizor și în cinematografie

Unirea Principatelor a fost tratată ca subiect de teatru și de film, fie prin evenimente premergătoare, fie chiar prin rememorarea evenimentului istoric fundamental în sine.

Tudor Șoimaru a scris piesa „Povestea Unirii”. Aceasta a beneficiat de două adaptări, una de teatru în 1959, la un secol de la Unirea Principatelor și o a doua, la televiziune, la un secol de la detronarea lui Alexandru Ioan Cuza în 1866.

Piesa de teatru s-a jucat la Iași, pe 24 ianuarie 1959. Ea a fost regizată de Miron Nicolaescu. Personajele istorice au fost jucate după cum urmează: Alexandru Ioan Cuza (Ion Schimbischi), Virginica Bălănescu (Josefina), Ion Buraga ( Barbu Catargiu), Valeriu Burlacu (Lambrino).

Filmul, a cărui regie a fost semnată de către Eugen Todoran i-a avut în distribuție, conform TVR 2 pe: Traian Stănescu (Alexandru Ioan Cuza), Ileana Cernat, Boris Ciornei, Gheorghe Cozorici (Moș Ion Roată), Ion Marinescu, Radu Panamarenco, Ion Pavlescu, Teofil Valcu, Costel Constantin, Tudor Gheorghe, Elena Albu, Adrian Georgescu, Matei Alexandru, George Oancea, Geo Costiniu, Ion Chelaru, Cornelia Pavlovici, Roxana Ionescu, Angela Ioan, Catalin Ciornei, Carmen Mihalache, Mihai Dinvale, Papil Panduru, Gelu Nițu, Mirela Nicolau, George Ulmeni.

Actorii Gabriela Cuc, Marcel Iureș, Tamara Crețulescu, Gelu Nițu au avut rolurile principale. Filmul din 1979 prezintă momentul în care, în casa vistiernicului Alecu Balș, la 18 ianuarie 1847, a concertat marele pianist Franz Liszt. În timp ce partea conservatoare ieșeană vrea să tragă un maxim profit, partea revoluționar-unionistă dorește să popularizeze cauza națională. Se știe că Vasile Alecsandri și Costache Negri s-au văzut atunci cu Franz Liszt.

În film, Franz Liszt a fost interpretat atunci de către actorul Marcei Iureș. Gelu Nițu îl joacă pe Nicu Vernescu, un revoluționar unionist, iar Tamara Crețulescu o joacă pe Hermione Asachi, fiica marelui om de cultură Gheorghe Asachi și soția marelui istoric francez prieten al românilor, Edgar Quinet.

Piesa a fost regizată de către Eugen Todoran. Piesa a utilizat ca sursă de inspirație opera „Cuza Vodă” scrisă de către Mircea Ștefănescu.

Au jucat actorii: Costel Constantin (Alexandru Ioan Cuza), Florina Cercel, Florin Scărlătescu, George Motoi, Cornel Coman, Ion Focşa, Ileana Cernat, Emil Hossu.

Filmul „Rug și flacără” a fost regizat în 1980 de Adrian Petringenaru, care a semnat și scenariul. Filmul privește situația de după Unire, când se consolida unificarea internă. Este abordată curajos latura implicării masoneriei în activitatea revoluționară și unionistă. Este prezentată asasinarea premierului conservator Barbu Catargiu în 1862.

Alexandru Ioan Cuza, domnitor, este jucat de actorul Florin Piersic. El are grijă să evite acțiunile revoluționarului Frygyessi pe teritoriul Principatelor care dorea ca de aici să se facă mai multe acțiuni revoluționare, implicit o insurecție poloneză. În film, francmasoneria îl trimite pe Alexandru Botta, jucat de Ion Caramitru, să participe la asasinarea lui Catargiu.

Filmul insistă pe dorința lui Cuza de a evita transformarea Principatelor Unite într-un teatru de luptă.

Actorii Ion Schimbischi, Traian Stănescu, Costel Constantin, Florin Piersic l-au interpretat pe Florin Piersic. Cu ocazia Zilei Unirii, cel puțin filmul TV din 1966 și cele două filme artistice din 1979 și 1980 pot fi urmărite în mediul on-line.