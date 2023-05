Ungaria poate îndeplini condițiile pentru introducerea monedei euro până la sfârșitul anului 2024

Pe de altă parte, Mihály Varga a spus toamna trecută că pregătirea pentru introducerea monedei euro nu se află deoacamdată pe agenda Budapestei, scrie NÉPSZAVA.

În prelegerea sa intitulată „Pozițiile și perspectivele finanțelor publice ale economiilor lumii şi cele ungare, în primăvara anului 2023”, Árpád Kovács s-a referit – potrivit corespondenţei Agenţiei de Presă MTI – la faptul că indicele prețurilor de consum a fost de 25,4 la sută în februarie, dar ar putea scădea la aproximativ 3 la sută până în vara lui 2024, în timp ce datoria publică va scădea cu mult sub 70 la sută până la sfârșitul anului viitor, iar deficitul bugetului poate fi, de asemenea, în jur de 2,9 la sută. PIB-ul Ungariei ar putea înregistra o creștere de aproximativ 1 la sută în acest an și între 3,5-4 la sută anul viitor, în timp ce, pe lângă inflație care va scădea sub 10 la sută până la sfârșitul anului, este de așteptat un mediu inflaționist mult mai bun în 2024. Pe baza PIB-ului pe cap de locuitor, Ungaria se află în prezent la începutul treimii inferioare a clasamentului UE, fiind devansată, printre alte ţări, de Portugalia și Slovacia, însă până în 2029 s-ar putea ajunge la mijlocul clasamentului, a explicat Árpád Kovács.

Aşa cum a relatat anterior şi ziarul „Népszava”, ministrul dezvoltării economiei, Márton Nagy, a declarat în luna mai anul trecut – la audierea sa prealabilă numirii sale în această funcţie – că „euro ungar nu este o chestiune pe termen scurt sau mediu, iar pe termen lung cine știe”. La rândul său, ministrul de finanţe, Mihály Varga, s-a exprimat mai politicos, spunând: deși întroducerea monedei euro este un obiectiv important, euro ungar nu este în sine o soluție. Un obiectiv important al politicii economice ar trebui să fie îndeplinirea obiectivelor întroducerii monedei euro.

Portalul 24.hu a amintit că Mihály Varga a spus în toamna anului trecut, la o masă rotundă, că se poate gândi la aderarea antecamerei zonei euro, ERM-2, însă, ministrul de finanţe a adăugat şi faptul că pregătirea pentru întroducerea monedei euro nu se află deocamdată pe agenda Budapestei. (Traducerea: Rozália Gănciulescu, Rador).