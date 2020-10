Șeful celui mai important grup care se ocupă cu monitorizarea și transmiterea datelor despre evouția pandemiei a fost dat de gol, într-o emisiune de maximă audiență.

Este vorba despre șeful Grupului de Comunicare Strategică și consilier de stat al premierului României, Andi Manciu. Acesta ar fi ascuns că a fost exmatriculat din facultate. Mai mult, Manciu nu ar avea nici măcar diplomă de licenţă.

Dezvăluirea a fost făcută de Mihai Gâdea care a prezentat în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” o informaţie în exclusivitate despre Andi Manciu. Șeful Grupului de Comunicare Strategică a fost exmatriculat în facultate pentru că nu a fost la cursuri, susţine realizatorul TV.

A fost exmatriculat de la SNSPA

Este a doua informaţie ascunsă de Andi Manciu, după cea scoasă la iveală zilele trecute, cum că nu are nici măcar diplomă de licenţă, obligatorie pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere.

„Şeful Grupului de Comunicare Strategică, Andi Manciu, consilier de stat la cabinetul premierului Ludovic Orban are o problemă uriaşă. Nu doar că nu şi-a terminat universitatea, ci a fost exmatriculat de la SNSPA. De ce? Nu participa la cursuri şi asta nu se întâmpla sporadic”, este anunţul făcut în exclusivitate de Mihai Gâdea la Sinteza Zilei.

Realizatorul TV a detaliat cum se produce exmatricularea unui student.

„Dacă participi la primul an de cursuri şi îţi iei, în mare examenele vei trece în anul doi. În momentul în care nu participi la cursuri pe o perioadă mare de timp nu vei fi dat afară, exmatriculat după primul semestru, după semestrul doi, ci e nevoie să treacă suficient de mult timp, chiar şi doi ani de zile pentru a se ajunge la această formă extremă de exmatriculare. Ceea ce s-a întâmplat în cadrul domnului Manciu.”, a explicat Mihai Gâdea.

Realizatorul TV a prezentat şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească orice cetăţean pentru a ocupa o funcţie publică de conducere aşa cum este cea deţinută de Andi Manciu

Condiţia principală este absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de master, condiţie pe care Andi Manciu nu o îndeplineşte în acest moment.

Grupul de Comunicare Strategică este instituţia care analizează zilnic datele legate de COVID-19 în România. Manciu conduce acest grup dar este şi consilier de stat al premierului României.

Reacția lui Andi Manciu: „E o bazaconie”

Șeful Grupului de Comunicare Strategică a reacționat după ce jurnalista Ioana Ene Dogioiu a lansat în presă, într-un editorial publicat pe spotmedia.ro, informaţia potrivit căreia Andi Manciu nu are studiile universitare finalizate.

Contactat de jurnalişti, Andi Manciu a declarat: „E o bazaconie. Nu am avut nicio discuție despre vreo posibilă candidatură și, implicit, e o invenție ideea unei poziții eligibile pe liste. În privința studiilor am menționat în CV că am urmat cursurile universitare și nu am declarat că sunt până la acest moment licențiat, întrucât acest lucru ar fi contrar situației de fapt”.