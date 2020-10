Să lăsăm, deocamdată aventurile „inteligente” ale strungarului Baranga, care s-a cocoțat în pe poziții înalte în aparatul de stat și să vedem cun un alt „ilustru” a ajuns să conducă o instituție care este extreme de important în condițiile pandemiei de coronavirus. Este vorba despre Andi Manciu, șeful Grupului de Comunicare Strategică. Despre acesta, SNSPA a confirmat faptul că nu are diplomă de licență, așa cum prevede postul pe care-l ocupă.

Cum a fost dat de gol fostul jurnalist Andi Manciu

Jurnalista Ioana Ene Dogioiu a lansat informaţia într-un editorial despre Andi Manciu, consilier de stat al prim-ministrului Ludovic Orban şi şeful Grupului de Comunicare Strategică că acesta nu are dipălomă de licență.

„Baranga nu e un accident, Baranga mi se pare mai degrabă un simptom care doar pe dl Orban pare a nu-l îngrijora.

Dacă domnia să era omul care dorește în mod sincer să reformeze statul roman din temelii și pentru această reformă cere votul românilor, eu aș fi așteptat să-l văd negru de supărare, aș fi așteptat să văd demiterea celor care au făcut evaluarea în baza căreia domnia sa a semnat ultima numire a dlui Baranga, aș fi așteptat declanșarea unei verificări la sânge a tuturor titularilor de funcții publice de sus în jos.

Așa descoperea poate dl Orban că al său consilier de stat, Andi Manciu, pe care l-a pus în fruntea Grupului de Comunicare Strategică, care scrie cele mai sensibile OUG ale Guvernului și are deja un loc eligibil pentru viitorul Parlament, este o persoana fără diplomă de licență”, a scris Ioana Ene Dogioiu

Confirmarea SNSPA, că Andi Manciu nu a absolvit facultatea

„Domnul Eduard Andi Manciu a fost înmatriculat la Facultatea de Ştiinţe Politice, specializarea ştiinţe politice promoţia 2004-2008, dar nu a absolvit studiile universitare de licenţă”, a transmis SNSPA.

Răspunsul lui Andi Manciu la aceste „adevăruri ascunse”

„E o bazaconie. Nu am avut nicio discuție despre vreo posibilă candidatură și, implicit, e o invenție ideea unei poziții eligibile pe liste. În privința studiilor am menționat în CV că am urmat cursurile universitare și nu am declarat că sunt până la acest moment licențiat, întrucât acest lucru ar fi contrar situației de fapt”, a spus Adrian Manciu, șeful Grupului de Comunicare Strategică.

Înainte de a fi numit consilier de stat, Andi Manciu a fost şeful Departamentului de comunicare al PNL, poziţie în care a ajuns după nouă ani ca reporter la mai multe agenţii, ziare şi televiziuni. Soţia acestuia este consilier la Administraţia Prezidenţială, potrivit dcnews.ro