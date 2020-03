Din cauza epidemiei de coronavirus, „Genie” Bouchard se află în autoizolare și a anunțat, pe internet, că situația ar fi fost mult mai amuzantă dacă ar fi avut un iubit:

„Nu mă plâng, dar această carantină ar fi fost mult mai amuzantă dacă aveam un iubit”, a fost mesajul lui Bouchard pe Twitter.

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend

— Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020