Un vortex polar lovește România! Va fi ger cumplit. Anunț de la ANM

După temperaturi mult mai ridicate față de normalul acestei perioade, meteorologii anunță vremuri grele. Noaptea de miercuri spre joi va fi una geroasă, românii vor fi nevoiți să facă față la minime de minus 18 de grade Celsius, chiar și la minus 20 de grade Celsius în nord-vestul și centrul țării.

„Va continua să fie foarte frig în toată țara. Urmează încă o noapte foarte rece. E posibil să avem ger în mare parte din țară, la noapte să se înregistreze minime în general între -18 și -8 grade. Asta înseamnă că pot fi posibile valori chiar și sub -20 de grade, izolat, cel puțin în nord-vestul și centrul teritoriului”, a spus meteorologul Mihai Timu.

Fenomenele care își vor face simțită prezența în România

Meteorologii au anunțat mai multe coduri galbene pentru burniță și ploaie slabă în zona Olteniei, unde sunt depuneri de polei. Toată țara se va confrunta cu fenomene uitate de multă vreme.

„După ziua de mâine până spre sfârșitul săptămânii, din nou vântul o să ne mai dea bătăi de cap”, a mai spus meteorologul.

„Este posibil să avem cea mai rece noapte din această iarnă”, a mai spus Mihai Timu.

În munții Călimani au fost dimineață -20,5 C, iar în comuna Supuru de Jos, nu departe de Satu Mare au fost -18,3 C. La Satu Mare au fost -16,1 C. La vârful Ceahlău – Toaca au fost -18,7, iar la Omu, -16,5 C. Cel mai cald era dimineață la Vărădia de Mureș și la Băile Herculante: -0,8 C.

La Bâlea era cel mai gros strat de zăpadă: 159 cm, iar la Omu erau 134 cm. Era strat de zăpadă și în orașele din vestul țării: 11 cm la Oradea și 10 cm la Săcuieni (Bihor). Marți, maximele diurne au fost cuprinse între -11,2 C în munții Călimani și +6,8 la Pătârlagele (jud Buzău).

În zorii zilei de miercuri, 12 ianuarie, cele mai scăzute temperaturi se înregistrau la Bistrița (-10 grade Celsius), Cluj (-9 grade Celsius) și Brașov (-8 grade Celsius). La București se înregistrau -3 grade Celsius.

”Vremea va deveni deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa, la început în nord-vest şi centru, unde minimele vor fi de -15…-10 grade, iar miercuri spre joi (12/13 ianuarie) în cea mai mare parte a ţării, astfel că valorile minime se vor situa, în general, între -18 şi -8 grade. Temperaturile maxime vor fi preponderent negative”, a transmis ANM, potrivit Realitatea.