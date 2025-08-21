International Un ucrainean, suspectat de sabotajul Nord Stream din 2022, a fost arestat în Italia







Un ucrainean, bănuit că ar fi unul dintre coordonatorii comandoului care a sabotat gazoductul rusesc Nord Stream din Marea Baltică, în 2022, a fost arestat joi în Italia. „Parchetul Federal german a pus să se procedeze la arestarea, în baza unui mandat european de arestare, a unui cetăţean ucrainean, Serhii K., de către poliţia italiană”, se arată în comunicatul emis de Parchetul Federal german.

Un ucrainean, suspectat că ar fi unul dintre coordonatorii comandoului care a sabotat în 2022 gazoductul rusesc Nord Stream din Marea Baltică, a fost arestat joi în Italia, a anunțat Parchetul Federal german, citat de AFP.

„Parchetul Federal german a pus să se procedeze la arestarea, în baza unui mandat european de arestare, a unui cetăţean ucrainean, Serhii K., de către poliţia italiană, în provincia Rimini (Italia)” se arată în comunicatul emis de Parchet.

Suspectul, identificat doar cu inițialele Serhii K, în conformitate cu legile germane privind protecția datelor, „făcea parte dintr-un grup de persoane care au plasat dispozitivele explozive în Nord Stream 1 + 2, în apropiere de Bornholm, în septembrie 2022”, au adăugat procurorii.

Parchetul german a precizat că bărbatul este „aparent unul dintre coordonatorii operațiunii” de sabotare a gazoductului și va fi adus în fața unui judecător german după ce va fi extrădat din Italia.

Procurorii au declarat că acesta făcea parte dintr-o echipă care a închiriat un iaht și a navigat din portul german Rostock către o zonă a Mării Baltice, în apropierea insulei daneze Bornholm, pentru a ataca conductele, potrivit BBC.

În luna august 2024, procurorii germani au emis, de asemenea, un mandat de arestare pe numele unui scafandru pe nume Volodimir Z.