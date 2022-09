Un tanc rusesc a încercat disperat să fugă din focurile ucrainenilor, dar a pierdut pe drum patru soldați. Ce a urmat după. Video viral

În imaginile care fac înconjurul internetului se poate observa cum tancul rusesc gonește atât de tare pe drum, încât de pe vehiculul blindat cad, pe rând, patru soldați.

Potrivit celui care a postat clipul, tancul trece chiar pe lângă un soldat ucrainean, care are în mână un lansator portabil.

No panic? Russian tank in Kharkiv Oblast flees Ukrainian forces, shedding Russian soldiers as it goes, and then crashes into a tree. pic.twitter.com/QjixpexAXz

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) September 9, 2022