Un studiu clinic realizat de cercetătorii de la Universitatea din Colorado sugerează că administrarea de fosfatidilcolină în timpul sarcinii ar putea fi asociată cu rezultate cognitive mai bune și mai puține dificultăți de interacțiune socială la copii, până la vârsta de patru ani.

Publicată online în octombrie 2026, cercetarea a identificat o diferență medie de aproape opt puncte la testele de inteligență între copiii ale căror mame au primit suplimentul și cei din grupul placebo.

Studiul, publicat în revista American Journal of Obstetrics and Gynecology, a inclus inițial 206 femei însărcinate. Rezultatele sunt relevante pentru cercetarea dezvoltării creierului înainte de naștere, însă autorii atrag atenția că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma efectele pe termen lung.

Cercetarea a analizat efectele fosfatidilcolinei, o formă a colinei, un nutrient esențial pentru organism, implicat în dezvoltarea creierului și funcționarea sistemului nervos.

Participantele au fost repartizate aleatoriu în două grupuri. Începând cu săptămâna a 16-a de sarcină și până la naștere, femeile din primul grup au primit zilnic 9.000 de miligrame de fosfatidilcolină, în timp ce celelalte au primit un placebo. Nici participantele, nici cercetătorii nu știau cine primește suplimentul până la încheierea studiului.

Copiii au fost evaluați începând de la vârsta de 18 luni, iar testele cognitive au fost realizate la trei și patru ani. Potrivit rezultatelor publicate, diferența medie a scorurilor IQ la evaluarea de la patru ani a fost de 7,78 puncte în favoarea grupului ai cărui părinți primiseră suplimentul în timpul sarcinii.

Cercetătorii au observat și o diferență în privința scorurilor foarte ridicate. Dintre copiii evaluați, 10 din 54 din grupul suplimentului au obținut un IQ de peste 120, comparativ cu doi din 49 în grupul placebo.

Aceste rezultate descriu diferențele dintre cele două grupuri studiate. Ele nu înseamnă că administrarea suplimentului garantează creșterea IQ-ului unui copil.

Un alt rezultat important a vizat comportamentul social al copiilor. La vârsta de patru ani, aproximativ 4% dintre copiii din grupul suplimentului au prezentat probleme multiple sau persistente de retragere socială, față de 24% în grupul placebo.

Aceste manifestări pot include interes redus pentru interacțiunea cu alte persoane, evitarea activităților sociale și contact vizual mai rar. Cercetătorii au raportat, de asemenea, mai puține dificultăți de limbaj și mai puține profiluri comportamentale asociate în unele cazuri cu tulburarea de spectru autist.

Totuși, rezultatele nu demonstrează că fosfatidilcolina previne autismul. Studiul a evaluat comportamente și indicatori de dezvoltare timpurie, nu a stabilit că suplimentul poate preveni sau trata o tulburare de neurodezvoltare.

În plus, cercetătorii nu au identificat o îmbunătățire semnificativă statistic a problemelor de atenție. Acest rezultat arată că efectele observate nu s-au extins în mod uniform asupra tuturor indicatorilor de dezvoltare analizați.

Colina se găsește în alimente precum ouăle, carnea, peștele și unele produse de origine animală. Organismul are nevoie de acest nutrient pentru mai multe procese biologice, inclusiv formarea membranelor celulare și funcționarea sistemului nervos.

În timpul sarcinii, colina contribuie la dezvoltarea creierului fetal. Echipa de la Universitatea din Colorado a investigat rolul suplimentării materne pornind de la cercetări anterioare despre receptorul neuronal alfa-7 nicotinic, asociat cu gena CHRNA7. Activarea acestui receptor participă la procesele implicate în dezvoltarea conexiunilor dintre celulele nervoase.

Potrivit cercetătorilor, aportul de colină al mamei poate influența disponibilitatea nutrientului pentru făt în perioada dezvoltării prenatale. Totuși, importanța biologică a colinei nu înseamnă că toate femeile însărcinate au nevoie de suplimente în doze mari. Aportul alimentar, starea nutrițională și compoziția suplimentelor pot varia de la o persoană la alta.

Deși rezultatele sunt promițătoare, cercetarea are câteva limite importante. Aproximativ o treime dintre participante nu au ajuns la evaluările finale ale copiilor, realizate la patru ani. Prin urmare, rezultatele finale se bazează pe un număr mai mic de copii decât cel al femeilor înscrise inițial în studiu.

De asemenea, o parte dintre informațiile despre comportamentul copiilor au fost raportate de părinți. Acest lucru poate influența evaluarea simptomelor și trebuie luat în considerare atunci când sunt interpretate rezultatele.

Autorii au raportat că nu au identificat probleme semnificative de siguranță asociate suplimentului în cadrul studiului. Cu toate acestea, datele disponibile nu sunt suficiente pentru a stabili că administrarea unor doze mari este potrivită pentru toate femeile însărcinate sau că aceleași rezultate se vor reproduce în populații mai largi.

Doza utilizată în cercetare a fost de 9.000 de miligrame de fosfatidilcolină pe zi. Echipa a indicat ulterior că o doză mai mică ar putea fi suficientă, menționând 900 de miligrame de colină propriu-zisă ca reper pentru cercetările viitoare. Fosfatidilcolina și colina nu sunt însă echivalente gram la gram, iar cantitatea de colină efectivă depinde de forma produsului.

Femeile însărcinate ar trebui să discute cu medicul obstetrician înainte de a începe un supliment sau de a modifica doza unui produs prenatal. Recomandările trebuie să țină cont de alimentație, de celelalte suplimente utilizate și de nevoile individuale.