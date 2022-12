Un stat UE vrea să interzică mașinile electrice. Măsură luată pentru evitarea crizei energetice

Elveția elaborează un plan de urgență în contextul creșterii riscului întreruperilor de curent. Planul realizat de guvernul elvețian precizează că una dintre măsuri ar putea fi interdicția de circulație a mașinilor electrice în această iarnă. Șoferii le vor putea folosi doar dacă au de făcut călătorii esențiale. O altă propunere este ca temperatura maximă din clădiri să fie de 20 de grade Celsius. În plus, executivul s-a gândit și la o reducere a programului magazinelor și interzicerea meciurilor sportive, concertelor și spectacolelor de teatru.

Acest plan a fost întocmit pentru că Elveția se teme de o criză energetică. Țara este dependentă de importuri, iar energia hidroelectrică reprezintă aproximativ 60% din aprovizionarea cu energie a Elveției. În plus, guvernul vrea să elimine energia nucleară, care reprezintă o treime din întreaga aprovizionare. Eleveția mai folosește și energie solară și eoliană.

Aprovizionarea cu energie a Elveției afectată de războiul din Ucraina

Elveția a înregistrat diferențe semnificatie în ceea ce privește energia pe care o poate produce de la o lună la alta. Țara poate exporta o cantitate mai mare de energie hidroelectrică în lunile mai umede datorită zăpezii și ploilor. În ceea ce privește lunile mai reci, Elveția este obligată să importe energie. Vulnerabilitatea țării a crescut odată cu declanșarea războiului din Ucraina.

Planul întocmit de guvernul elvețian are două niveluri, urgență și criză. Primul nivel include trei serii de restricții, iar cel de-al doilea doar două. De asemenea, fiecare etapă a planului va fi declanșată în funcție de nivelul proviziilor pe care țara le are. Nivelul cel mai sumbru pentru elvețieni susține că temperatura maximă din clădiri să fie 20 grade Celsius, iar mașinile de spălat trebuie să funcționeze cu un program care să aibă o temperatură de maximum 40 de grade.

În plus, magazinele ar fi forțate să închidă cu două ore mai devreme și mașinile electrice nu vor mai putea călători decât în cazuri importante. În continuare, scările rulante vor fi oprite și iluminatul exterior de Crăciun va fi stins. Planul guvernului are afecte și asupra pieței criptomondeloor. Exploatarea monedelor va fi interzisă. Piscinele vor fi închise, iar luminile pe stadioanele de sport, stinse, informează The Telegraph.