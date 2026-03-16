Un șofer din Baia Mare, prins beat la volan de trei ori în aceeași noapte. A fost imobilizat cu ajutorul jandarmilor

Un șofer în vârstă de 43 de ani din Baia Mare a fost depistat de poliţişti de trei ori în trafic, într-un interval de aproximativ patru ore, în timp ce se afla sub influenţa alcoolului. La fiecare verificare, aparatul etilotest a indicat valori ridicate ale alcoolemiei. La cea de-a treia oprire, bărbatul a refuzat să oprească la semnalul oamenilor legii şi a devenit agresiv, situaţia fiind gestionată cu sprijinul jandarmilor.

Potrivit polițiștilor, prima intervenţie a avut loc în seara zilei de 15 martie, în jurul orei 20.50. Bărbatul a fost oprit în timp ce circula pe bicicletă prin localitatea Mogoşeşti. Observând că bărbatul se afla în stare de ebrietate, oamenii legii au decis să îl testeze cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentraţie de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost sancţionat contravenţional.

La doar 40 de minute după primul incident, acelaşi bărbat a fost depistat din nou în trafic. De această dată se afla la volanul unui autoturism care circula haotic pe drumul judeţean 108 E.

„În continuare, poliţiştii au efectutat testarea cu aparatul etilometru, rezultatul indicând concentraţia de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, conducătorul auto a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge. Poliţiştii i-au adus la cunoştinţă bărbatului că nu mai are dreptul de a conduce pe drumurile publice, permisul de conducere fiindu-i reţinut şi eliberându-i-se dovadă de circulaţie fără drept”, spun reprezentanții Poliţiei Maramureş.

În ciuda sancţiunilor primite într-un interval scurt de timp, bărbatul a continuat să conducă. În jurul orei 00.10, poliţiştii l-au observat din nou la volan, pe raza aceleiaşi localităţi, şi i-au făcut semn să oprească.

De această dată, şoferul a refuzat să tragă pe dreapta, iar poliţiştii au pornit în urmărirea lui, folosind semnalele acustice şi luminoase ale autospecialei.

„Cu ocazia interceptării, poliţiştii au stabilit că la volanul autoturismului se află acelaşi conducător auto. Poliţiştii l-au condus din nou pe bărbat la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, după ce aparatul etilotest a indicat concentraţia de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat”, mai arată polițiștii.

Având în vedere că bărbatul a devenit agresiv, polițiștii au apelat la ajutorul jandarmilor pentru a gestiona situația. Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal. Poliţiştii continuă cercetările pentru a dispune măsurile legale.