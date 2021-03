Un bărbat din România nu mai are voie să se apropie de soția lui. Și trebuie să păstreze o distanță de trei metri. Este o decizie ce a fost luată într-un caz de violență domestică. De către Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, care a cerut instanţei din Iași emiterea unui ordin de protecţie împotriva unui soț aprig la mânie.

Se solicita evacuarea acestuia din locuinţă, obligarea lui la păstrarea unei distanţe minime de 100 de metri de soţia sa şi interzicerea oricărui contact, inclusiv prin telefon sau corespondenţă. Solicitarea Parchetului a fost depusă la data de 1 martie. Apoi, o zi mai târziu, soția a făcut și ea o cerere asemănătoare, conform ziaruldeiasi.ro.

Ordin de protecție obținut de soție împotriva soțului

Judecătorii au stabilit că vina în scandaluri aparține ambilor soți. Și nu este vorba și despre violență fizică. „Are o atitudine recalcitrantă faţă de reclamantă, cu acte de violenţă psihică şi verbală, acestea având loc pe fondul consumului de alcool, drept urmare a atitudinii pe care o are reclamanta faţă de el şi de faptul că părţile se află într-un proces privind partajarea apartamentului bun comun”. A precizat instanța de judecată.

Nu se mai poate apropia de soția lui

Așa că a fost emis un ordin de restricție. Mai puțin obișnuit. Soțul poate locui alături de soția sa. Dar, în casă, trebuie să păstreze o distanță de 3 metri. În schimb, atunci când sunt afară, distanța dintre cei doi trebuie să fie de minimum 50 de metri, conform sursei citate.

„Instanţa reţine că acest gen de violenţă nu este de o gravitate mare pentru a impune evacuarea pârâtului din locuinţă, măsurile indicate fiind suficiente pentru a crea o distanţă de siguranţă între părţi”. Au afirmat judecătorii. Soțul nu are voie să ia contact cu partenera sa sub nicio formă, nici măcar telefonic sau prin corespondență.