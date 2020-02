Ilie Năstase, primul lider din istoria ATP, a vorbit în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe gsp.ro despre relația de prietenie pe care o are cu Albert de Monaco. Fostul mare tenisman îl cunoaște pe prințul Albert de mulți ai și, în 2012, a participat la nunta acestuia.

„Sunt prieten de foarte mult timp cu prințul Albert de Monaco. Avea 12 ani când ne-am cunoscut, era un copilaș. Juca și el puțin tenis, dar mai mult fotbal. Și-acum e înnebunit după tenis. Vorbim mult la telefon, e un om extraordinar. L-a primit și tovarășul Băsescu, când am venit îmbrăcat în general. El e colonel la Monaco.

Eram într-o noapte și am închis o sală de bowling. Ne păzea o polițistă afară, dar până la urmă am băgat-o în sală și-am jucat cu ea! A jucat cu noi… Dacă afla taică-su, ne bătea. Am mai fost la ei în castel, mai veneau și fete… Și-mi zicea mereu: «Dacă află tata, ne omoară pe amândoi!»”, a spus Năstase.

